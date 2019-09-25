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Atatürk Havalimanı’nda millet bahçesi için ilk adım

Geçtiğimiz nisan ayında ticari yolcu taşımacılığına kapanan Atatürk Havalimanı’nda Millet Bahçesi için hazırlıklar başladı.

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Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkımı için ihaleye çıkıldı. Türk sivil havacılığına 86 yıl hizmet veren Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na ‘büyük göç’ geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. 7 Nisan tarihinden itibaren de, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatıldı. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılıyor. Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi olması ve terminal binaları da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor. 

EKİPMANLAR GİDECEK 

25 bin ağacın dikilmesinin planlandığı Millet Bahçesi’nde, bahçeler ve kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu da Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nda da Millet Bahçesi için hazırlıklar başladı. Faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkımı için ihaleye çıkıldı. İhale 8 Ekim’de saat 14.30’da Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü’nde yapılacak. İhale kapsamında Atatürk Havalimanın faaliyetleri sona ermiş olan Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve Sistem Lojistik Ltd. Şti binaların, Petrol Ofisi A.Ş. ve müşterek tesisler alanında bulunan betonarme binalar, akaryakıt ve su tankları ve bunların boru vana ve diğer ekipmanlar kaldırılacak.

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