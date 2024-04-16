İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,497
  • EURO
    34,5972
  • ALTIN
    2489.77
  • BIST100
    9548.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Atay: İnsana bakış açımızı yansıtacak insan kaynakları algısını geliştirmek zorundayız
Ekonomi

Atay: İnsana bakış açımızı yansıtacak insan kaynakları algısını geliştirmek zorundayız

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'de, insan kaynakları alanında, toplumsal geçmişi, kültürel zenginliği, insana bakış açısını yansıtacak insan kaynakları algısının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

AA16 Nisan 2024 Salı 16:55 - Güncelleme:
Atay: İnsana bakış açımızı yansıtacak insan kaynakları algısını geliştirmek zorundayız
ABONE OL

İnsan Kaynakları Meslek Derneği tarafından bir otelde, İnsan Kaynakları Arenası programı düzenlendi.

"Mesleğimizin Yaşam Bulan Değerleri" başlıklı panele, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konuşmacı olarak katıldı.

Salim Atay, 2 milyon KOBİ'de, 481 bin 256 muhasebeci, 255 bin 689 büro işçisi, 133 bin sekreter çalışmasına karşın sadece 32 bin insan kaynakları (İK) personeli bulunduğunu belirtti.

Gelişmiş ekonomilerde insan kaynakları personeli sayısının çalışan nüfusa oranı yüzde 1,7 iken, Türkiye'de bu rakamın binde 2 olduğuna dikkati çeken Atay, bu oranı 5 yıllık periyotta yüzde birlere ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Atay, "Birçok alanda nasıl dünyada kendi kültürümüze uygun hizmet üretebilir, ürün geliştirir, konsept geliştirebilir hale geldiysek insan kaynakları alanında da toplumsal geçmişimizi, kültürel zenginliğimizi, insana bakış açımızı yansıtacak insan kaynakları algısı da geliştirmek zorundayız." dedi.

TÜİK verilerine göre, 2019'da yüzde 28 olan 20-24 yaş grubu işsizlik oranının, 2023'te yüzde 18'e düştüğünü anlatan Atay, "İlk defa biz Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerden daha iyi bir konuma geldik. Ekonomist arkadaşlarımız da buna Bölgesel Kariyer Fuarları ve Ulusal Staj Programı gibi araçlarımızın nasıl bir etkisi olabilir diye hesap ettiler. Bizim ekonometrik modele göre, bu 10 puanlık düşüşün 6,1'i bu geliştirdiğimiz erken dönem kariyer fırsatlarıyla ilgili araçların etkin ve verimli çalışmasından doğmuş." şeklinde konuştu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol da dünyada birçok değişim akımının yaşandığını, bunun ikisinin beşeri ve teknoloji alanlarında olduğunu dile getirdi.

Dünya hızla değişirken işletmelerdeki bazı prosedürlerin 40-50 yıl öncesine dayandığına işaret eden Akkol, genç çalışanların iş yerlerindeki eski prosedürlere gösterdiği tepkilerin iyi bir şey olduğunu söyledi.

İnsan kaynaklarının çok zor bir meslek olduğunu vurgulayan Akkol, "Ben insan kaynaklarını öncelikle çalışanın sesi, temsilcisi, sendikası olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise sendikal örgütlenmenin ve işçiye doğru davranmanın önemine değinerek, "İşçiyi aşağılarsak, sendikacıyı itibarsızlaştırırsak bu ülkede demokrasiyi sağlam zeminlere oturtamayız." diye konuştu.

  • Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay
  • Türkiye
  • insan kaynakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.