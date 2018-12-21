Atıl tarım arazileri 13 milyar TL getirecek

Türkiye’de atıl durumda bulunan tarım arazileri, yeniden değerlendirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Atıl tarım arazilerinin envanter tamamlama çalışmalarını başlatıyoruz. İşlenmeyen tarım arazimiz kalmayacak. Çeşitli nedenlerle ekilemeyen 2 milyon hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar lira gelir artışı sağlanacak” dedi.

YERLİ TOHUM ATAĞI

Pakdemirli, “Bugüne kadar toplam 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamladık. 2018 sonu itibarıyla 496 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını tamamlayacağız. 2023’e kadar 8,5 milyon hektar alandan toplulaştırma çalışmalarını tamamlamış olacağız. Altyapı reformları ve hukuki reformlar hayata geçecek” açıklamalarında bulundu.

Tarım politikalarını yürütürken, çiftçiyi ve üreticiyi korurken, tüketiciyi de kolladıklarını aktaran Pakdemirli, bu politikaları, çiftçilerin yol göstericiliğinde, hep birlikte belirlediklerini söyledi. Pakdemirli, tarımsal desteklerin son 16 yılda yüzde 700 artışla 1.8 milyar liradan 14.5 milyar liraya çıktığına işaret ederek, “Bunun sonucunda, bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 98 milyon tondan, 120 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 421 bin tondan 1 milyon 126 bin tona yükseldi. Tarımsal ihracatımız 3.7 milyar dolardan 17 milyar dolara ulaştı” diye konuştu. Pakdemirli, yerli tohumda üretimi 150 bin tondan, 1 milyon tonun üzerine çıkardıklarını vurgulayarak, “Dünya sertifikalı tohum piyasasında 750 milyon dolarla 11. sıradayız. 2002 ve 2017 yılları arasında sertifikalı tohumda, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 31’den yüzde 74’e çıktı”diye konuştu.

TARIMA KESİNTİSİZ DESTEK

Pakdemirli, buğday ve arpada destekleme primini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardıklarını, buğday ve arpa gübre desteğini 4 liradan 8 liraya yükselttiklerini anımsatarak, şöyle devam etti “Çiftçimizin ve üreticimizin tüm sorunlarını yakından takip ediyoruz. Kendileriyle sık sık bir araya geliyoruz” dedi.