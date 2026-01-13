İSTANBUL 5°C / 2°C
Atılan adımlara dışarından övgü! La Camera: Türkiye aramızda lider olarak tanımlanıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera, Türkiye'nin sahip olduğu önemli sürdürülebilir enerji kaynakları ve bunları kullanma konusunda son yıllarda attığı adımlarla yenilenebilir enerji sektöründe lider olarak tanımlandığını bildirdi.

AA13 Ocak 2026 Salı 11:51
Atılan adımlara dışarından övgü! La Camera: Türkiye aramızda lider olarak tanımlanıyor
La Camera, IRENA 16. Genel Kurulu açılış programı ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, IRENA'nın, küresel ölçekte yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMUNA ÖVGÜ

IRENA gündeminin temel unsurlarından birinin fosil yakıtlardan çıkış sürecine yönelik bir yol haritası geliştirmek olduğunu belirten La Camera, "Yenilenebilir enerji artık geleceğe dair bir vaat değil, günümüz küresel enerji sisteminin temel bir bileşeni haline geldi. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynakları, maliyetlerin hızla düşmesi, teknolojik ilerlemeler ve iklim değişikliğiyle enerji güvenliği konularındaki acil ihtiyaçlar doğrultusunda diğer tüm enerji kaynaklarından daha hızlı büyüyor." diye konuştu.

La Camera, Türkiye'nin son dönemde yenilenebilir enerjiyi elektrik üretim portföyünün önemli bir parçası haline getirdiğini anlattı.

"TÜRKİYE ARAMIZDA LİDER OLARAK TANIMLANIYOR"

Yerli üretimi ve sanayi kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımların bu ilerlemeyi daha da anlamlı kıldığına işaret eden La Camera, şunları kaydetti:

"Türkiye, coğrafi konumu, güçlü güneş, rüzgar ve jeotermal enerji potansiyeli ve enerji talebindeki artışla sektörde öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye'nin sahip olduğu önemli sürdürülebilir enerji kaynakları ve bu kaynakları kullanma konusunda son yıllarda attığı adımlarla yenilenebilir enerji sektöründe lider olarak tanımlanıyor."

La Camera, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da bu yıl gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, COP31'in başarılı geçmesi için Türk yetkililerle işbirliği yapmak üzere yakın zamanda ve IRENA heyetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

