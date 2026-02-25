Yaz döneminden bu yana ATM günlük para çekme limitlerinde artışa gitmek için çalışma yürüten banka yönetimleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan önemli bir adım atıyor. Yapılması planlanan düzenleme ile birlikte vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve pratik şekilde karşılaması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre bazı bankalar mevcut 10.000 TL olan günlük para çekme limitini 25.000 TL'ye yükseltmeyi planlarken, halihazırda 20.000 TL limit uygulayan bazı bankalarda ise bu sınırın 30.000 TL'ye çıkarılması gündemde. Böylece özellikle nakit talebinin arttığı dönemlerde müşterilere daha esnek ve rahat bir kullanım imkânı sunulması amaçlanıyor.

Sektör temsilcileri, söz konusu adımın banka müşterilerinin işlemlerini kolaylaştıracak önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre limit artışı tek başına yeterli değil. ATM'lerde nakit akışının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için düzenli para dolumu ve teknik bakım çalışmalarının aksatılmaması gerekiyor.

Bu kapsamda banka operasyonlarının güçlendirilmesi, ATM'lerde yaşanabilecek olası nakit sıkıntılarının önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor. Yapılacak düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte ATM kullanımında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.