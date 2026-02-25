İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8739
  • EURO
    51,7399
  • ALTIN
    7300.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ATM'lerde yeni dönem! Para çekme işlemlerinde artık…
Ekonomi

ATM'lerde yeni dönem! Para çekme işlemlerinde artık…

Türkiye'de bankacılık sektöründe milyonlarca müşteriyi ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Artan nakit ihtiyacına çözüm arayan bankalar, ATM'lerde günlük para çekme limitlerini yükseltmek için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı bankaların limitleri 25.000 ila 30.000 TL seviyesine çıkarmayı planladığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
ATM'lerde yeni dönem! Para çekme işlemlerinde artık…
ABONE OL

Yaz döneminden bu yana ATM günlük para çekme limitlerinde artışa gitmek için çalışma yürüten banka yönetimleri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan önemli bir adım atıyor. Yapılması planlanan düzenleme ile birlikte vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve pratik şekilde karşılaması hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre bazı bankalar mevcut 10.000 TL olan günlük para çekme limitini 25.000 TL'ye yükseltmeyi planlarken, halihazırda 20.000 TL limit uygulayan bazı bankalarda ise bu sınırın 30.000 TL'ye çıkarılması gündemde. Böylece özellikle nakit talebinin arttığı dönemlerde müşterilere daha esnek ve rahat bir kullanım imkânı sunulması amaçlanıyor.

Ülkede "beyaz petrol" fışkırıyor

LİMİT ARTIŞI YETERLİ OLACAK MI?

Sektör temsilcileri, söz konusu adımın banka müşterilerinin işlemlerini kolaylaştıracak önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre limit artışı tek başına yeterli değil. ATM'lerde nakit akışının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için düzenli para dolumu ve teknik bakım çalışmalarının aksatılmaması gerekiyor.

Bu kapsamda banka operasyonlarının güçlendirilmesi, ATM'lerde yaşanabilecek olası nakit sıkıntılarının önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor. Yapılacak düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte ATM kullanımında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

  • bankacılık sektörü
  • nakit ihtiyacı
  • günlük limit artışı

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.