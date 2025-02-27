Bankacılık ve iletişim sistemleri ile işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik köklü değişiklikler geliyor. 'Çip'siz hesap açılamayacak, yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler ATM'de işlem yapamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık, iletişim ve bilişim suçlarıyla ilgili birçok köklü değişiklik yapılacak. Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak. Yeni düzenlemelerle 'çip'siz hesap açılamayacak, 'yüzsüz' para çekilemeyecek. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İşte o düzenlemeler:

HESAPLARA EL KONULACAK: Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

ATM'LERE GÖZETİM: Yapılacak düzenlemelerle, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

PARA CEZASI YETKİSİ: Düzenlemelere göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde; yargısal süreçle ilgili banka, finans kuruluşu veya cep telefonu operatörüne idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

CEP ABONELİĞİNDE ÜÇ HAT SINIRI

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemeler kapsamında, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Türk vatandaşlarının en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİNDE DOĞRULAMA DÖNEMİ

Kripto para işlemlerinde yeni dönem dün başladı. Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla kripto paralara ilişkin bazı tedbirler uygulanacak. Resmi Gazete'de 25 Aralık 2024'te yayınlanan yönetmelikle 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu hale getirilmişti. Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınırken bu tarih dün itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin Binance Türkiye'den yapılan açıklamada "Mevcut kullanıcılarımız web sayfası veya uygulamasını kullandıklarında ya da işlem yapmadan önce yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilecektir. Kimlik doğrulama işlemini yerine getiren kullanıcılar işlem yapabilecektir" denildi.