ATM'lerdeki sahte paralara dikkat! Güvenlik açığı mı var?

Son yıllarda dolandırıcıların geliştirdiği en dikkat çekici yöntemlerden biri hiç şüphesiz sahte paraların ATM'lerde orijinalleri ile değiştirilmesi oldu. İlk defa 2017 yılında Kırklareli'nde ortaya çıkarılan yöntem geçtiğimiz aylarda ise Mersin'de düzenlenen operasyonda tespit edildi.

Mersin'de gerçek paraların belirli yerlerini keserek, sahte banknotlara yapıştırarak, çok sayıda banka ATM'sine yatırıp, daha sonra başka ATM'den gerçek para olarak çeken 4 kişi yakalandı.