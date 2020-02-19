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Ekonomi

ATO Başkanı Baran, TCMB'nin faiz indirim kararını değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararının piyasalara yansımalarının olumlu olduğunu belirterek, 'TCMB'nin art arda yaptığı faiz indirimleri yatırımcıya yeşil ışık yaktı. 2020 yılı Türkiye'de üretim ve yatırımın yılı olacak.' ifadesini kullandı.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba17:06 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 17:06

Baran, yazılı açıklamasında, üretim, yatırım ve istihdam verilerindeki toparlanma eğiliminin devam ettiğini bildirdi.

TCMB'nin 2019'un ortalarında başlayan, geçen ay ve bugün devam eden faiz indirimi kararlarının piyasalara olumlu yansıdığına dikkati çeken Baran, "TCMB'nin art arda yaptığı faiz indirimleri yatırımcıya yeşil ışık yaktı. 2020 yılı Türkiye'de üretim ve yatırımın yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bankaların tüketicilerden aldığı ücret ve komisyonlara ilişkin düzenlemenin de finansman koşullarını iyileştirdiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Finansman koşullarındaki iyileşme yatırım, üretim ve ticarete olumlu yansıyor. Verilerdeki iyileşme istihdam başta olmak üzere tüm göstergelere sirayet edecek. Türkiye önemli bir dönemeci tüccarın, sanayicinin, yatırımcının sesine kulak vererek, vaktinde alınan yerinde tedbirlerle atlatmış durumda. Bundan sonra yapısal dönüşümü tamamlayarak katma değeri yüksek üretimi hayata geçirme zamanıdır."

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