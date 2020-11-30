İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7669
  • EURO
    9,3144
  • ALTIN
    442.388
  • BIST100
    1304.71
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ATO Başkanı Baran: Üretim performansı sonuçlarını gösterdi
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: Üretim performansı sonuçlarını gösterdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, 'Yen tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı, sonuçlarını gösterdi.' ifadesini kullandı.Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, 'Yen tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı, sonuçlarını gösterdi.' ifadesini kullandı.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:57
ABONE OL

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye GSYH'sinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini, ikinci çeyrekte ise yüzde 9,9 küçüldüğünü hatırlatan Baran, üçüncü çeyrekte beklenenin üzerinde yüzde 6,7'lik büyüme sağlandığına dikkati çekti.

Baran, yılı pozitif büyümeyle kapatmanın tüm kesimlerin ortak arzusu olduğunu aktardı. Normale dönmenin zaman alacağını vurgulayan Baran, Merkez Bankasının toparlanmaya yönelik adımları, kısa çalışma ödeneği, borç öteleme gibi uygulamaların toparlanmaya katkı sağlayacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu ekonomi ve hukuk reform paketlerinin Türkiye'nin istikrarlı büyüme trendine olumlu etki yapacağını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Dünya Kovid-19 pandemisiyle mücadele ederken ve tüm pazarlarda daralma görülürken gerçekleşen bu büyüme, Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Pandemi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı, sonuçlarını gösterdi. Temennimiz bir an önce ülkemizi kesintisiz büyüme sürecine geçirecek kalıcı adımların atılmasıdır."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.