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Ekonomi

Avdagiç: Türkiye 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin kredi notunun sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerlediğini ifade etti.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Avdagiç: Türkiye 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Not artışını değerlendiren Avdagiç, derecelendirme kuruluşlarının 'sıfırcı hocası' S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu 2'nci kez artırdığını belirtti.

Avdagiç, bu yıl Fitch'in 2 kez not artırdığını, Moody's'in bir seferde 2 artış yaptığını, şimdi de S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu BB-'ye çıkararak 2'nci kez not yükselttiğine işaret etti.

Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kredi notu 'sıkı para politikası, rezerv birikimi ve enflasyondaki gerileme' ile ilk hedef olan 'yatırım yapılabilir' seviyeye ilerliyor. Enflasyon tek haneye yaklaştıkça, siyasi istikrar korundukça, bu seviyeye tekrar ulaşacağımıza eminiz. Kredi notunu 'yatırım yapılabilir seviyeye' çıkarma hedefini daha da anlamlı kılacak olan, doğrudan yatırım yapan reel sektörün üretim azmini o zamana kadar korumak ve artırmaktır. İnanıyoruz ki, makro ekonomideki istikrar, reel sektörde de etkilerini gösterecektir. Bu süreçte ekonomi yönetiminin reel sektöre destek olmasını önemli buluyoruz."

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