AvivaSA’dan, sektörünün en gelişmiş mobil uygulaması: AvivaSA Mobil

Tüm departmanlardan AvivaSA çalışanının ve 50’den fazla müşterinin dahil olduğu süreç sonucu tasarlanan AvivaSA Mobil ile tüm Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası işlemleri tek uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. AvivaSA müşterileri otomatik fon danışmanlık hizmeti FonPro ile BES birikimlerine kolayca yön verebilecek; kendilerine en uygun fonları belirleyip, fon dağılımlarını anında değiştirebilecekler. Henüz AvivaSA'lı olmayanlar ise, kendileri için en uygun birikim veya sigorta ürününü belirleyip, başvuruda bulunabilecek.

AvivaSA, BES’te 16,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 834 bin katılımcı sayısı ve yüzde 19,2 pazar payıyla; fon büyüklüğündeki sektör liderliğini sürdürdü. 2017 yılına göre, fon büyüklüğünde yüzde 11 artırma başarısı gösterdi. Otomatik Katılımda ise, 432 milyon TL fon büyüklüğü ve 593 bin çalışan sayısıyla, 2017 yılına göre, fon büyüklüğünü yüzde 161, katılımcı sayısını ise yüzde 80 artırma başarısı gösterdi. Firma bu alanda, 2018 yılı ortasında yakaladığı, kamu hariç özel sektör kapsamında sektör liderliğini devam ettirdi. Hayat branşında ise, sektörün geleceği kabul edilen “serbest hayat” branşında yüzde 47’lik bir büyüme yakaladı.

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, İş Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan ve Pazarlama ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, sektörün en gelişmiş mobil uygulaması“AvivaSA Mobil” tanıtıldı. Toplantıda ayrıca 2018 sektör ve AvivaSA değerlendirmesi ve 2019 öngörüleri de paylaşıldı.

Sektörün geleceği “müşteri odaklılık” ve “dijitalleşme”de

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, “AvivaSA olarak; hissedarlarımız olan 300 yıllık sigorta devi Aviva’nın öncelikli stratejilerinden “Dijitalleşme” ve Sabancı Holding’in “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu doğrultusunda; müşterilerimizi en iyi şekilde tanıyarak, onların tercih ettiği kanallardan, en hızlı ve kaliteli hizmeti sunmak temek hedefimiz. Dijital çözümlerimizle destekli ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatları boyunca yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve müşteri odaklı değer yaratan, lider dijital sigorta şirketi olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri gözetilerek tasarlanan kullanıcı odaklı deneyimiyle, dünyadaki yenilikçi teknoloji ve tasarım trendlerinin uygulandığı AvivaSA Mobil, sektörde fark yaratan birçok fonksiyon ve yeniliği bir arada barındırıyor. AvivaSA Mobil ile ilgili detayları paylaşan Pazarlama ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu; “Sektörün en gelişmiş uygulaması olan AvivaSA Mobil’i, design thinking metodolojisi ile çeşitli departmanlardan çalışanlarımızın ve 50’den fazla müşterimizin dahil olduğu, son tasarım ve teknolojik trendlerin kullanıldığı, tamamen müşteri odaklı, kullanıcı dostu bir bakış açısıyla tasarladık. Müşterilerimiz AvivaSA Mobil ile Birikim, Poliçe ve Teminat detaylarını hızlı ve kolayca yönetebiliyor.” dedi.

Otomatik Fon Danışmanı: “FonPro”

Uygulamanın Fon Pro özelliğine dikkat çeken Taşlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bireysel emeklilik müşterileri, yatırımlarını yönetmek, birikimlerinin getirisini artırmak veya hangi fonu alıp satacaklarına karar vermek gibi konularda genelde zorlanır. Müşterilerimizin bu ihtiyacından yola çıkarak, portföy yönetim şirketimiz Ak Portföy ile beraber FonPro’yu, başka bir ifadeyle Otomatik Fon Danışmanlığı fonksiyonunu geliştirdik. Müşterilerimiz, FonPro ile BES birikimlerine kolayca yön verebilecek. Fon Dağılımı ekranındaki Yatırımcı Profil Testi'ni çözerek, kendilerine en uygun fonları belirleyip, fon dağılımlarını anında değiştirebilecekler. FonPro ile müşterilerin, güncel piyasa koşulları ve hayat evrelerindeki değişimlerine bağlı olarak güncel risk profilleri bir anket ile belirlenecek ve risk profillerine göre en uygun fon dağılımı önerilebilecek. Hem risk profil anketini hem de önerilen fonlar sonrası fon dağılım değişikliğini AvivaSA Mobil üzerinden müşteriler kolayca kendileri yapabilecekler. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak FonPro ile sektörümüzün güncel piyasa koşullarını en iyi değerlendiren ve müşterilerinin risk algılarına göre en uygun fon dağılımını öneren uygulamasını sunarak, fon danışmanlığı konusunda müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Finans Haberleri ve HesaplamalarFonksiyonu

Müşterilerimiz, Bireysel Emeklilik fonlarına ait performansı, piyasaların güncel durumuna dair haberleri ve uzman görüşlerini "Finans Haberleri" ekranından inceleyebiliyorlar. Finans haberleri ekranından müşterilerimiz ayrıca, ünlü ekonomist ve gazeteci Emin Çapa’nın üç ayda bir yayınlanacak dönemsel ekonomik gelişmeleri ve para piyasalarının değerlendirmelerine ulaşabilirler. Bunun yanı sıra, müşterilerimiz karşılaştırmalı olarak seçilen yatırım araçlarındaki (ABD doları, avro, altın, BIST vb.) değişimlerle ilgili anlık, piyasa haberleriyle ilgili de 15 dakikalık aralıklarla güncel finansal haberleri alabiliyor. Uygulamamızdaki bu özellikle, müşterilerimizin finansal okuryazarlığını artırmayı, kolay anlaşılır bir dille sunduğumuz içeriklerle ekonomik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefledik. Böylelikle müşterilerimiz kendi yatırımları için karar verirken onlara kılavuz olmak istiyoruz. Tasarruf ölçer uygulamamızı AvivaSA Mobil’e taşıyarak kullanıcıların hayallerindeki emeklilik için ne kadar birikim yapmaları gerektiğini hesaplamalarını sağlıyoruz. Hesaplamalar bölümünden hayat ürünlerindeki %15'e varan vergi avantajı da kolayca hesaplanabiliyor.”

Hedefimiz %100 beğeni

AvivaSA İş Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Arkan ise, teknolojinin seyrinin günümüzde mobil çözümleri ön plana çıkardığını belirterek, şunları söyledi: “Verinin sesten daha fazla kullanılması, akıllı telefonların, tabletlerin, hybrid cihazların kullanımının artması hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaları mobil uygulama geliştirmeye teşvik ediyor. Bu anlamda biz de mobil uygulamalara ağırlık vererek geliştirmelerimizi bu yönde yapıyoruz. Yaşamın her alanında takip edilmesi giderek zorlaşan bir değişim var. Teknolojinin liderlik ettiği bu değişim yeni bir dünya yaratırken, ihtiyaçlar ve riskler de bu değişimin en önemli parçalarından biri haline geliyor. Her sektörde olduğu gibi, sigorta sektöründe de başarı, yeni dünyanın, yeni nesillerinin ihtiyaçlarını doğru okumaktan geçiyor. Yeni nesli ve bu yeni dünyayı anlayamayan hiçbir kurumun artık ayakta kalma şansı olmayacak. Müşterilerimizi en iyi şekilde tanıyarak, minimum soru ile ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmeti sunabilmek ve hayatlarının her döneminde yanlarında olmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz.

AvivaSA Mobil, Agile (çevik) metodolojisi ile 3 bin saatlik mesai ve 30 kişilik bir proje ekibinin özverili çalışmaları sonucunda yaratıldı. Uygulamamız, FonPro, WebChat, Finansal Haberler Bölümü, Risk Profil Testi, Fon Önerileri, Fon Değişim Takibi ve kolaylıkla Fon Değiştirme, Ödeme Metodu Değişimi, Vergi Hesaplama gibi önemli özellikleriyle, mobil hizmette fark yaratıyor. IOS ve Android uyumlu uygulamamızın AppStore puanı 4,7 ve Play Store puanı ise, 4,3’e ulaştı. Müşterilerimizi dinlemeye, olumlu ve olumsuz tüm eleştirileri dikkatle incelemeye devam ediyoruz. Yeni sürümlerle birlikte hedefimiz yüzde 100 beğeni.”

AvivaSA müşterisi olmayanlar da kullanabiliyor!

AvivaSA Mobil uygulaması ile tüm Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası İşlemlerinin tek uygulama üzerinden gerçekleştirilebildiğini ifade eden Arkan; sözlerine şöyle devam etti: “Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, hızlı ve pratik bir şekilde yönetilebiliyor. Müşterilerimiz, yeni Bireysel Emeklilik, Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası ihtiyaçları için sunulan seçenekleri inceleyerek, uygulama içerisinden detaylı bilgi taleplerini iletebiliyorlar. Hatta henüz AvivaSA'lı olmayanlar ise,en uygun birikim veya sigorta ürününü belirleyip, başvuruda bulunabiliyor, yaptıkları başvuruların durumunu da kontrol edebiliyorlar.

BES fon büyüklüğünde liderliğe devam

2018 değerlendirmesinin ve 2019 öngörülerinin de paylaşıldığı toplantıda, global ve yerel konjonktürdeki tüm dalgalanmalara rağmen, hem sektör olarak hem de AvivaSA olarak, başarılı bir yılı geçirdiklerini vurgulayan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca şunları söyledi: “2018 yılında sektörümüz, mevcut BES’te, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 28 Aralık 2018 tarihli verilerine göre, fon büyüklüğünde, 2017 yılına göre yüzde 13’lük bir artışla 87,9 milyar TL’ye ve katılımcı sayısında ise, 6,9 milyon kişiye ulaştı. AvivaSA olarak ise, yine aynı tarihli verilere göre, BES’te16,9 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 834bin katılımcı sayısı ve yüzde 19,2 pazar payıyla; fon büyüklüğünde sektör liderliğimizi sürdürdük. 2017 yılına göre, fon büyüklüğümüzü yüzde 11 artırma başarısı gösterdik.”

Otomatik Katılımda da liderlik devam ediyor

Otomatik Katılım sonuçlarını da değerlendirenKuruca, 2018 yılı ortasında yakaladıkları, kamu hariç özel sektör kapsamında sektör liderliğini devam ettirdiklerini vurgulayarak; “Otomatik Katılım’da sektörümüz, EGM’nin yine aynı tarihli verilerine göre, 2017’ye göre yüzde 156 artışla 4,6 milyar fon büyüklüğüne ve yüzde46artışla 5 milyon kişiye ulaştı. AvivaSA olarak ise, 432 milyon TL fon büyüklüğü ve 593 bin çalışan sayısıyla, bu alanda, 2017 yılına göre, fon büyüklüğümüzü yüzde 161, katılımcı sayımızı ise yüzde 80artırma başarısı gösterdik.” dedi.

Gelecek “serbest hayat” branşında

Hayat branşında ise, özellikle hayat sigortalarının geleceği kabul edilen “serbest hayat”branşında yüzde 47’lik bir büyüme yakaladıklarını ifade eden Fırat Kuruca, firma olarak tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimlerinin üçte ikisinin, kredi bağlantısız hayat sigortalarının oluşturduğunu ve bu oranınsektör ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizdi. Kuruca ayrıca, 2018 yılında, hayat ve ferdi kaza pirim üretimlerinin, 565 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Hızlı büyüme ve liderliğe devam

2019 yılı hedeflerine de değinen Kuruca, sözlerine şöyle son verdi: “Mevcut BES’deki hedefimiz, 2015 yılında yakaladığımız fon büyüklüğü sektör liderliğimizi devam ettirmek. Otomatik Katılımda, 2018 yılı ortasında yakaladığımız, kamu hariç özel sektör kapsamındaki sektör liderliğimizi güçlendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Hayat sigortaları pazarındakihedefimiz ise, başta geleceğin alanı olarak gördüğümüz «serbest hayat» ürünleri olmak üzere; pazar payımızı artırmaktır. Bu alanda inovatif ürünlerin gücüne çok inanıyoruz. Sektöre kazandırdığımız, bir geri ödemeli hayat sigortası ürünü olan “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünümüz bunun en etkili örneğidir.”

AvivaSA hakkında:Türkiye’nin önde gelen bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat, 31 Ekim 2007 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Sabancı Holding ile üç yüz yılı aşan köklü bir geçmişe sahip İngiliz sigorta devi Aviva plc.’nin eşit ortaklık ilkesiyle kurulan AvivaSA’nın hisselerinin yüzde 20’lik bölümü ise “AVISA” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. AvivaSA, “bireysel emeklilik”, “hayat sigortası”, ve “ferdi kaza sigortası” alanlarında yenilikçi ürünlerini, benzersiz çoklu dağıtım kanalı yapılanması ile müşterilerine sunmakta; Türkiye’nin en büyük direkt satış kadrosunun yanı sıra, Akbank ve OdeaBank işbirlikleri bulunan güçlü bankasürans ağı, acenteleri, tele satış kanalı ve Kurumsal Projeler ekibi ile hizmet vermektedir.

