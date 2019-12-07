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‘AVM’lere sıkışan sosyalleşmeye mahkum kaldık’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde MÜSİAD tarafından düzenlenen ‘Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri’ konulu panele katıldı.

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Toplantıda konuşan Ersoy,  eskiden sokak ve mahalle kavramlarının insanların yaşam alanı, komşulukla birlikte gelen ve toplumsal kaynaşmanın çekirdeğini oluşturan bir sosyalleşmenin alanı olduğunu belirterek, ‘’Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik. Şehir kimliğini kaybettikçe, insana dair birçok değeri de beraberinde götürdüğünü açıkça görüyoruz’’ dedi. Bakan Ersoy ise “Bakanlık olarak 22 ildeki ekolojik koridor çalışmalarımız devam ediyor. Ekolojik koridorların ilk örneğini Sultan Alaaddin döneminde Konya’da görüyoruz. Yine, Osmanlı’da ilk millet bahçesi Tanzimat Dönemi’nde Taksim’de açılmıştır. 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Böylece, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8’den 15 metrekareye çıkaracağız” diye konuştu.

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