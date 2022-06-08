Avro ve dolara elveda! Doğal gaz ve petrol ambargosu ellerinde patladı!

Reuters'a konuşan bir OMV Sözcüsü, "Yaptırımları ihlal etmeyen ve doğal gaz tedarik ödemelerinin zamanında ödenmesini sağlayan bir ödeme süreci başlattık. Tutarın avro cinsinden aktarılmasıyla ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olacağız." dedi.



Ukrayna savaşının başlamasıyla Batı'dan gelen yaptırım yağmuruna karşılık vermek isteyen Moskova, Mart sonunda 'dost olmayan' ülkelerin doğal gaz ve petrol ödemeleri için yeni bir mekanizmayı devreye aldı.

Rusya'nın misillemesi, 'Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler, Gazprombank'ta hesap açmak zorundalar ve burada kendi seçtikleri para birimindeki ödemeler nihai ödeme için rubleye çevrilecek.' şeklindeydi.

DOĞAL GAZ VE PETROL AMBASGOSU TERS TEPTİ! AVRO VE DOLAR'DAN VAZGEÇTİLER

ABD ve AB Rusya'ya yaptırım uygulanması için bastırırken, 12 Mayıs itibariyle toplam 20 Avrupalı şirketin bu tür hesaplar açtığı ortaya çıktı.

Moskova, Finlandiya gibi bazı ülkelerin ruble cinsinden ödemeleri reddettiğini ve Cumartesi gününe kadar enerjilerinin kesileceğini doğruladı.

Polonya, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Slovenya ve Baltık ülkeleri yeni ödeme şekline alenen karşı çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni ödeme mekanizmasına uymayı reddeden ülkelere, ücretsiz doğal gaz tedarik etmeyeceğini söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Açıkçası kimse kimseye ücretsiz bir şey tedarik etmeyecek." dedi.

ABD: GELİN LNG SATAYIM

ABD, AB ülkelerini Rus ithalatından çok daha kıt ve pahalı olan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazına (LNG) geçmeye çağırırken, birçok ülke için bu alternatif olacak bir seçenek değil.

Avusturya, Rus gazına yüzde 80 bağımlı. Yaptırımlara karşı çıkan komşu Macaristan petrolünün %65'ini Rusya'dan alıyor. Kısacası, Avrupa ülkelerinin yakın bir tarihte Rusya ile enerji bağını kesmesi imkansız görünüyor.

Star Gazete