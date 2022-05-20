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Ekonomi

Avro ve dolara Ruble darbesi! 5 yıl sonra bir ilk

Rusya'ya Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı'nın uyguladığı sert yaptırımlara rağmen Rus rublesi, yeniden toparlanmaya başladı. Savaş öncesi değerini yakalayan Rus rublesi, Euro ve Dolar karşısında yeni rekor seviyeye ulaştı. Dün, Rusya Merkez Bankası kritik kararını açıkladı. Dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığı açıklandı.

CNN Türk20 Mayıs 2022 Cuma 12:40 - Güncelleme:
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Savaşa ve Batılı ülkelerin uyguladığı sert yaptırımlara rağmen, Rusya para birimi olan Ruble yükselişini sürdürüyor.

Son haftalarda Euro ve Dolar karşısında rekor değer kazanan ruble, güçlü bir yükseliş gösteriyor.

Euro, 18 Nisan 2017'den bu yana ilk kez 60 ruble seviyesini test etti. Dolar ise Moskova borsasında Nisan 2018'den beri ilk kez 58 rubleye geriledi.

RUSYA'DAN DÖVİZ KARARI

Dün, Rusya Merkez Bankası kritik kararını açıkladı. Dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığı açıklandı.

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