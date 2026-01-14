İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1852
  • EURO
    50,3754
  • ALTIN
    6408.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa alarm veriyor! Doluluk oranı tarihin en düşük seviyesinde
Ekonomi

Avrupa alarm veriyor! Doluluk oranı tarihin en düşük seviyesinde

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının, tarihin en düşük seviyelerine yaklaştığı uyarısında bulundu.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Avrupa alarm veriyor! Doluluk oranı tarihin en düşük seviyesinde
ABONE OL

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin doluluk oranının 12 Ocak itibarıyla yüzde 53'e düştüğü belirtildi.

Depolarda toplam 53,9 milyar metreküp doğal gaz kaldığına işaret edilen açıklamada, "Avrupa'nın yer altı depolama tesislerindeki gaz rezervleri tarihi düşük seviyelere yaklaşıyor. Mevcut gaz miktarı, Avrupa depolama tesisleri için en zorlu 2017-2018 kış sezonunun aynı tarihine göre 4,1 milyar metreküp daha azdır." ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 39,5'E KADAR GERİLEDİ

Açıklamada, Avrupa'daki ülkelerin depolardaki doğal gazı tüketmeye devam ettiği ve Hollanda'daki depolarda oranın yüzde 39,5'e kadar gerilediği kaydedildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.