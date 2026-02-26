İSTANBUL 8°C / 3°C
Ekonomi

Avrupa Bankası'ndan Türk ekonomisine tam destek! Büyüme tahmini yükseldi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin makroekonomik istikrar programının büyüme ile enflasyonla mücadeleyi dengelediğini açıkladı. EBRD, Türkiye ekonomisine yönelik 2025 büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti.

26 Şubat 2026 Perşembe 09:33
Avrupa Bankası'ndan Türk ekonomisine tam destek! Büyüme tahmini yükseldi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD,, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik büyüme tahminlerini kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, EBRD bölgelerinde ortalama ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,4 olurken, Banka büyümenin 2026'da yüzde 3,6'ya ve 2027'de yüzde 3,7'ye yükseleceğini öngördü.

- TÜRKİYE'DE BÜYÜME 2025'TE HIZLANDI

Bankanın açıklamasına göre, piyasadaki dalgalanmalar ve sıkı maliye ve para politikası karışımına rağmen çoğu sektörde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edilmesiyle Türkiye ekonomisindeki büyüme 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te tahmini yüzde 3,7'ye çıktı.

Güçlü özel tüketim ve yatırımlar, talep tarafında net ihracatın düşüşünü telafi ederken, zayıf tarımsal performans diğer üretim alanlarındaki güçlü faaliyetlerle dengelendi.

- FİNANSAL KOŞULLAR İSTİKRAR KAZANDI, YATIRIMCI GÜVENİ İYİLEŞTİ

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısında uluslararası sermaye piyasalarına erişimin artmasıyla finansal koşullar istikrar kazandı ve yatırımcı güveni iyileşti. Ayrıca, brüt uluslararası rezervler ilk kez 200 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

EBRD'ye göre, Türkiye'nin makroekonomik istikrar programı, büyüme ve enflasyonun düşürülmesine yönelik hedefleri dengeledi. Bu kapsamda Banka, 2025'teki güçlü büyüme performansının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti. Bankanın önceki tahmini yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

EBRD, Türkiye ekonomisinin 2027'de ise yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

EBRD'nin Türkiye'de çoğunluğu özel sektörde olmak üzere 23 milyar avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

