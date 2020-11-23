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Ekonomi

Avrupa Birliği'nden düşük gelirli 29 ülkeye yardım

Avrupa Birliği, koronavirüs pandemisi nedeniyle düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon euro kaynak sağlayacak.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:05
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AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) salgının etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak amacıyla kurduğu Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu’na (CCRT) katkıda bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada, AB'nin söz konusu fona düşük gelirli 29 ülkenin borçlarının hafifletilmesi için 183 milyon avro katkı sağlayacağı kaydedildi.

Böylece, aralarında Afganistan, Burkina Faso, Etiyopya, Haiti, Tanzanya, Nepal, Yemen ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu düşük gelirli 29 ülke salgınla mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilecek.

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