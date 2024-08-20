Eurostat tarafından paylaşılan verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı. TÜFE, temmuzda aylık bazda sıfır oldu.

Piyasa beklentileri, temmuzda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,6, aylık enflasyonun yüzde sıfır olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde eksi 0,2 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise haziranda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. AB'de TÜFE temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,82 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,45 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,19 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,12 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre temmuzda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,8 ile Romanya, yüzde 5,4 ile Belçika ve yüzde 4,1 ile Macaristan oldu.

Temmuz enflasyonu Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 2,7, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 2,9 seviyesinde belirlendi.