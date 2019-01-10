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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,80 azalışla 344,92 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,95 değer kaybıyla 10.788,18 puan oldu.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 6.861,02 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 azalışla 4.767,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 8.794,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 19.072,55 puanda seyrediyor.

Analistler, son günlerde dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi ile Brexit sürecine ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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