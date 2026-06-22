Türkiye'den otomobil yatırımını siyasi gerekçelerle çeken Almanya, savunmadan sonra enerjide işbirliği için Türkiye'ye koştu. Almanya Ekonomi Bakanı Reiche büyük bir heyetle Türkiye'ye adeta çıkarma yaptı.

Türkiye hem yenilenebilir enerjide hem de fosil yakıtlarda yatırımlarını hızlandırarak bölgesel enerji merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'nin bu konuda güçlenen konumu Avrupa için de stratejik bir anlam taşıyor. Bu konuyu gündeme taşıyan Alman yayın organı DW.com Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'in büyük bir heyetle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Haberde "Ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren bakana Ankara'da eşlik eden heyette Alman enerji sektöründen 30 şirket temsilcisi de yer aldı. Türkiye, önümüzdeki dokuz yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yaklaşık 80 milyar euro, enerji sektörü altyapısı ve şebekesine ise 28 milyar euro yatırım yapmayı planlarken Alman şirketleri de "bu büyük pastadan" önemli bir pay almayı hedefliyor" denildi.

ORTAKLIK GÜÇLENİYOR

Nitekim Alman Ekonomi Bakanı da Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmanın yanı sıra enerji alanında büyümeye odaklanmış olduğunu vurguladı. Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin 600 Alman şirketi bulunuyor.

Alman konuğa ev sahipliği yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, rüzgâr ve güneş enerjisi alanındaki mevcut ortaklıkları övdü, Daha fazlasının mümkün olduğu mesajını vererek, "Bu başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağına ve ülkelerimizdeki yatırımcılar, finans kuruluşları ile teknoloji sağlayıcıları için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin sadece kendi enerji güvenliğini değil, bölgedeki enerji güvenliğini de sağlamak istediğini bunun için de Almanya gibi ülkelerle daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduklarını anlattı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 5 TERAVAT AŞILDI

Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücü rekor kurulumlarla 5.15 teravata ulaşarak, 2030 yılındaki 11.17 teravatlık hedefin yarısına yaklaştı. Maliyetlerin düşmesiyle güneş ve rüzgar, yatırımların odağı haline gelerek büyümenin yüzde 97'sini oluşturdu. Türkiye de temiz enerjide atağa kalktı; 18 Haziran itibarıyla yenilenebilir kurulu gücünü 78 bin 398 megavata çıkaran Ankara, 2035 yılına kadar bu kapasiteyi 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche tarafından "Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı" protokolü imzalandı.

ALMAN ŞİRKETLERDEN BÜYÜK İLGİ

Reiche'ye eşlik eden heyette yer alan Alman enerji tedarikçisi Uniper'in CEO'su Michael Lewis, şirketin Türkiye'de doğal gaz dağıtımı ve ticaretinde daha fazla yer almayı planladıklarını açıkladı. Heyette Lewis'le birlikte Siemens Energy Europe Başkanı Fredrik Doye , Dertour CEO'su Jean Christoph Debus ve üç büyük rüzgar türbini üreticisinden üç temsilci yer alıyordu. Nordex CFO'su Ilya Hartmann, Enercon COO'su Heiko Juritz ve Vestas Başkan Yardımcısı Sulai Fahimi de görüşmelere katılanlar arasında yer aldı.

BOĞAZ AÇILDI AMA TEHLİKE GEÇMEDİ

İran ve ABD arasındaki mutabakatla Hürmüz Boğazı yeniden trafiğe açılsa da enerji piyasalarında kriz sürüyor. Orta Doğu'daki 4 aylık kesinti nedeniyle küresel piyasalarda 1.15 milyar varillik arz kaybı yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı stratejik rezervlerin 36 yılın, ABD stoklarının ise 43 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Uzmanlar, sevkiyatların normale dönmesinin aylar alacağını ve depolar dolmadan fiyatların yeniden yükselebileceğini belirtiyor.