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Ekonomi

Avrupa ile Çin arasında kesintisiz taşımacılık... BTK hattında taşınan yük 250 bin ton oldu

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla yılın ilk 7 ayında 250 bin ton yük taşındı. Bakü'den başlayıp Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattı sayesinde Avrupa ile Çin arasındaki yük taşımacılığı kesintisiz sürüyor.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Avrupa ile Çin arasında kesintisiz taşımacılık... BTK hattında taşınan yük 250 bin ton oldu
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) hattıyla yılın ilk 7 ayında 250 bin ton yük taşındığı bildirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den başlayıp Gürcistan'ın Tiflis ve Ahılkelek şehirlerinden geçerek Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu hattı sayesinde Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığı kesintisiz sağlanabiliyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KATSO) Kadir Bozan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla 2025 yılının ilk 7 ayında 250 bin ton yük taşındığını söyledi.

Bozan, yük taşımacılığının her geçen yıl arttığını belirterek, "Bu yılın sonunda 500 bin tonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Hattın lojistik önemine değinen Bozan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin belirlediği bu hattın 2030-2032 hedeflerini hemen hemen yakalamak üzereyiz. Bu şekilde devam ederse, geçen yılla bu yıl arasında çok büyük bir fark var. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, Londra'dan Pekin'e uzanan bir hat olarak düşünülüyor. Normal bir düzende gidildiğinde yaklaşık 40-60 gün arasında süren bu yol, BTK ile 12-14 güne kadar düşmektedir. Bu da lojistik anlamda büyük katkı sağlıyor. Bu bütün bölgeler için Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize göstermiş oluyor."

Bozan, taşınan yük miktarına ilişkin, "2024 yılında toplam sefer 76, ithalatta taşınan konteyner 971 ve ihracatta taşınan konteyner sayısı ise 910. 2025 yılının ilk 7 ayında ise toplam sefer sayısı 151, yani yüzde 98,7 artış görüldü. İthalatta taşınan konteyner 4 bin 894 ile yüzde 403, ihracatta taşınan konteyner sayısında ise 1033 ile yüzde 13,5 artış sağlandı." ifadelerini kullandı.

  • Bakü-Tiflis-Kars
  • demiryolu
  • taşımacılık

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