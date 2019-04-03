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Avrupa ile kaçak saç ekim köprüsü kuruldu

Türkiye saç ekiminde dünya markası olunca Avrupa’daki hastaneler, Türk sağlıkçılarla anlaşıp kaçak ekim yapmaya başladı. ‘Çantacılık’ adı verilen kaçak ekimi yapan Almanya ve Hollanda, Türkiye’ye zarar veriyor.

  • YAŞAR KIZILBAĞ
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Avrupa’daki hastaneler ucuz ve kaliteli saç ekimi yapan Türk uzmanlarını hafta sonu ülkelerin etaşıyıp kaçak saç ekimi yaptırmaya başladı. ‘Çantacılık’ tabir edilen kaçak ekim yapan ülkeler arasında Almanya ve Hollanda başı çekiyor. Türkiye’nin saç ekiminde dünyada ‘tek tabanca’ olduğunu belirten Saç ekimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler, “Saç ekiminde çantacılık başladı. Bu durum Türkiye’yi vuruyor. Bir dönem Laleli’de yaşanan süreci yaşamayalım” dedi. 

DURUMUN ÖNÜNE GEÇMELİ

Saç ekimi ve estetikte henüz Türkiye gibi başka bir merkez ülkenin olmadığını ama başka ülkelerin gelebileceği yönünde bir uyarı yapan Dr. Terziler, son dönemde giderek artan ‘çantacı’ tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti: “Bizdeki hemşireler ve sağlık görevlileri gidip Avrupa’da kaçak saç ekimi yapıyor. Bu yüzden oradaki doktorlar da artık tedavinin nasıl yapıldığını ve teknikleri öğrenmeye başladılar. Çantacı olarak tabir ettiğimiz bu kişiler Türkiye’de aldıkları paradan fazla kazandıkları için gidip orada kaçak ekim yapıp geri geliyorlar, ancak maalesef Türkiye’nin önünü kesiyorlar. Özellikle bu durum son 3-4 yılda çok artmaya başladı. Bu sorunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Mesela benden para karşılığı işi öğrenmek isteyen yabancı doktorlar oluyor. Ancak ben Türkiye’nin geleceği için bunu kabul etmiyorum. Bizim merkez özelliğimizi kaybetmememiz gerekiyor.”

1.5 MİLYAR $’LIK PAZAR

Türkiye’nin saç ekiminden yılda 1 milyar doların üzerinde gelir sağladığını, diğer estetik operasyonlarla birleştiğinde toplam gelirin 1.5 milyar dolara ulaştığını söyleyen Terziler, “Saç için gelenlerin yüzde 70’i Avrupalı diğerleri Körfez’den. Herkesin istediği, kaliteyi ucuza almak. Türkiye saç ekiminde dünyanın Çin’i oldu ama Çin deyince düşük kalite olarak algılanmasın. Biz net bir şekilde kaliteyi ucuza veren bir dünya markası olduk. En son verilere göre Türkiye’ye saç ekimi ve estetik için 500 binin üzerinde hasta geliyor. Bu insanlar şehir içinde konaklaması, operasyonu ve diğer harcamalarıyla 2.000 Euro gibi bir para harcıyor” dedi.

Avrupa’nın ünlüleri estetik için geliyor

Aynı zamanda Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Dr. Servet Terziler, Türkiye’ye estetik için gelen çok sayıda ünlü bulunduğunu söyledi. Terziler “Romanya’nın bütün ünlüleri geliyor. İspanyol rodeo takımı ile Formula 1 takımından gelenler oldu. Yine Hollanda’nın 1. Lig’inden birçok oyuncu geldi. Türkiye’nin kalitesini kabul ediyorlar” dedi. Estetik için gelenlerin ağırlığının ise burun için olduğunu anlatan Dr. Terziler Avrupa’da burun estetiğinin 5-7 bin Euro arasında olduğunu belirterek “Türkiye’de ise bu rakam 2.500 Euro” dedi. Terziler son beş yılda Türkiye’de estetik yaptırma oranının yüzde 2’den 4’e çıktığını da anlattı. 

Yeni Havalimanı’na estetik merkezi

Dr. Servet Terziler, yabancı bir fonla görüştüklerini belirterek Esteworld markasını yeni bölgelere açacaklarını söyledi. ilk etapta İstanbul Havalimanı’na hastane açacaklarını antalan Terziler ardından Antalya’yı düşündüklerini belirtti. Terziler “Büyük şehirlerde ameliyatsız hastaneler düşünüyoruz. Daha sonra da yurtdışına açılma planımız var. Dubai ve Almanya olabilir” dedi.

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