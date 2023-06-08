Türkiye'nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılmasıyla Türkiye'den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 2 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Schengen vizelerinde yaşanan sorun iddialarını doğrulayabilmek henüz mümkün değil ancak bir süredir vize başvurularında yoğunluk yaşandığı doğru.

ERDOĞAN: SİYASİ ŞANTAJA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Mayıs günü AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin açıklamada bulunmuş, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SCHENGEN VİZELERİ DURDURULDU MU?

Avrupa Komisyonu, "Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?" sorusunu yanıtladı. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizildi.

'VİZE SORUNU TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL'

Avrupa Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerin olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021'de 3 milyon başvuru varken, 2019'da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye'ye özgü bir durum değil.

'KONSOLOSLUKLAR ESKİ KAPASİTESİNE DÖNMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİ'

Vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin özellikle tatil döneminde yaşanması talihsiz. Konsolosluklar kurallara uymalı ve kapasitelerini eski haline getirmek için her türlü çabayı göstermeli. Bu konuyu hem salgın döneminde hem de seyahatlerin yeniden başlamasından bu yana Üye Devletlerle kapsamlı bir şekilde tartıştık. Aynı durum başvuranlar için de geçerli, vize başvurularının kaliteli ve zamanında yapılması çok önemli."

ALMANYA DIŞİŞLERİ: VİZE VERİLME ORANI GEÇEN YILA ORANLA ARTTI

Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye açıklama yapan bir Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de geçtiğimiz yıla kıyasla vize verilme oranının arttığını ifade etti. Paylaşılan verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiği belirtildi. 2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.

Mayıs ayının sonunda ortaya atılan iddialara ilişkin Almanya Büyükelçiliği açıklama yapmış, iddialara ilişkin 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri hatırlatarak, o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizmişti.