21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7302
  • 6,303
  • 280.525
  • 99981.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa Merkez Bankasından 'belirsizlik' uyarısı

ECB Başkanı Draghi, 'Ekonomideki yavaşlama; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklanıyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ekonomideki yavaşlamanın; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklandığını belirtti.
 
Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.
 
ECB'nin para politikası sayesinde Avro Bölgesi'nin ekonomik kriz sürecinden kurtulduğunu ifade eden Draghi, Avro Bölgesi işsizlik oranının yüzde 7,5 ile Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede olduğunu söyledi.
 
Draghi, ECB'nin öncelikli hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, ECB Yönetim Konseyi'nin, iki hafta önceki toplantısında, faiz oranlarını azaltma ve varlık alım programına başlama kararları aldığını anımsattı.
 
Son çalışmalarında Avro Bölgesi büyüme oranının yavaşladığını ifade eden Draghi, Avro Bölgesi için 2019 yılında yüzde 1,1, 2020'de yüzde 1,2 büyüme öngördüklerini bildirdi.
 
Draghi, "Ekonomideki yavaşlama; korumacı politikalar ve jeopolitik faktörlerin neden olduğu kalıcı belirsizliklerin uluslararası ticareti zayıflatmasından kaynaklanıyor." dedi.
 
"ALMANYA, EKONOMİK YAVAŞLAMADAN EN FAZLA ETKİLENECEK ÜLKELER ARASINDA"
 
Mario Draghi, imalat sektörünün büyük olduğu ülkelerin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha hassas olduğuna işaret ederek, Almanya'nın söz konusu ekonomik yavaşlamadan en fazla etkilenecek Avro Bölgesi ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.
 
Draghi, Avro Bölgesi'nde gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranlarının ECB orta vadeli hedefinin altında seyrettiğine işaret ederek, mevcut beklentilerine göre enflasyonun 2019'da yüzde 1,2, 2020'de yüzde 1 ve 2021'de yüzde 1,5 olacağını belirtti.
 
Mevcut durumda belirsizliklerin devam ettiğine dikkati çeken Draghi, uygulanacak para politikasının uzun süre yüksek derecede destekleyici kalması gerektiğini söyledi.
 
Draghi, "Avro Bölgesi'nde para politikasının etkinliğini tamamlayan ve artıran, uyumlu bir ekonomik stratejiye ihtiyaç var." dedi.
 
DRAGHİ, ECB BAŞKANI OLARAK SON KEZ AP OTURUMUNA KATILDI
 
Bu arada, Mario Draghi, ECB Başkanı olarak son kez AP oturumuna katılmış oldu.
 
AB liderleri, ECB Başkanlığı görevi 31 Ekim'de sona erecek Mario Draghi'nin yerine getirilecek isim konusunda uzun süren müzakereler sonucu Christine Lagarde üzerinde uzlaşı sağlamıştı.
 
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ilk kadın başkanı olan Lagarde, bu görevi 2011'den beri yürütüyordu. Lagarde, ECB'nin de ilk kadın başkanı olacak.

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Cezeri’nin 20 yıl sonrasında ne var? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Cezeri’nin 20 yıl sonrasında ne var? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Neslican Tay'ın sevenlerinden mezarına ziyaret

Neslican Tay'ın sevenlerinden mezarına ziyaret

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı
 

POPÜLER HABERLER

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA