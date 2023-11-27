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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankasından manşet enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde gelecek aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini söyledi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
Avrupa Merkez Bankasından manşet enflasyon uyarısı
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Lagarde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu.

"Dünya, hızla artan zorluklarla dolu bir döneme girdi." diyen Lagarde, küresel ekonomide gerilimlerin körüklediği yeni bir jeopolitik manzaranın ortaya çıktığını anlattı.

Lagarde, iklim krizinin de hızlanarak devam ettiğini, bunun sık ve benzeri görülmemiş doğal afetlere yol açtığını, aşırı hava olaylarının, küresel ekonomiye yansıyan arz şoklarını tetikleyerek mevcut zorlukları daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Politika yapıcıların açık fikirli olması gerektiğini anımsatan Lagarde, merkez bankalarının istikrarlı davranmalarının önemine işaret etti.

Lagarde, "Avro Bölgesi ekonomik faaliyeti son çeyreklerde durgunlaştı ve yılın geri kalanında da zayıf kalması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi'nde reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daraldığını anımsatan Lagarde, bu durumun yüksek faiz oranları, zayıf dış talep ve Kovid-19 salgını sonrasında ekonominin yeniden açılma ivmesindeki azalmanın bir yansıması olduğunu söyledi.

Lagarde, kısa vadeli görünümün zayıf olduğuna işaret ederek, enflasyonun daha da düşmesi, hanehalkı gelirlerinin toparlanması ve Avro Bölgesi ihracatına olan talebin artmasıyla ekonominin gelecek yıllarda yeniden güçlenmesinin beklendiğini dile getirdi.

Avro Bölgesi'nde ekim ayında enflasyonun yüzde 2,9'a indiğini kaydeden Lagarde, "Bu düşüş enflasyondaki genel bir düşüşü yansıtıyordu ama aynı zamanda baz etkileri de buna yardımcı oldu." dedi.

- GÜÇLÜ ÜCRET BASKILARI

Lagarde, ücret baskılarının hala güçlü olduğunu, ücretlerin içerideki enflasyonu yönlendiren temel faktör olmaya devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "İleriye baktığımızda, baz etkisi nedeniyle önümüzdeki aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini düşünsek de enflasyonist baskılardaki zayıflamanın devam etmesini bekliyoruz. Ancak enflasyonun orta vadeli görünümü ciddi belirsizliklerle çevrili olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedeflerine geri dönmesini sağlamakta kararlı olduklarının vurgulayan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde tutulmasının fiyat istikrarının yeniden sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

  • enflasyon yükselişi
  • ECB başkanı
  • gelecek aylar

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