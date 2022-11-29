Avrupa üşüyünce uyandı! İsyan ettiler: Savaşın kazananı ABD

ABD'li etkin siyasi yayın kuruluşu POLITICO, Avrupa'nın, ABD'yi 'aşırı yüksek gaz fiyatları, silah satışları' ile Rusya-Ukrayna savaşını 'kâr elde etme aracına çevirmekle' suçladığını yazdı.

Geçen yıl Alman medya devi Axel Springer tarafından satın alınan POLITICO, Avrupa'nın, ABD'yi Rusya-Ukrayna savaşını 'kâr elde etme aracına çevirmekle' suçladığını, bu yöndeki açıklamaların, her düzeyde Avrupalı siyasetçiler tarafından açık veya gizli olarak çok daha sık dile getirilmeye başlandığını yazdı.

ABD GAZI 4 KAT DAHA PAHALI

Habere göre, üst düzey bir AB yetkilisi, POLITICO'ya verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, bu savaştan en çok kazanç sağlayan ülke ABD çünkü daha fazla gaz satıyor ve bunu daha yüksek fiyatlara satıyorlar. Bunun yanı sıra çok daha fazla silah satıyorlar" dedi.

Avrupalıların ABD gazına ödediği bedel, Amerika'daki fiyatının neredeyse dört katı. Amerikan yapımı askeri teçhizat siparişlerinde de ciddi bir artış var.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yüksek Amerikan gazı fiyatlarının "dostça" olmadığını söyledi ve Almanya'nın ekonomi bakanı Washington'u daha fazla "dayanışma" göstermeye ve enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmaya çağırdı.

Almanya'da enerji krizi nedeniyle tasarruf yapılırken, Alman Federal Meclisi'nde vekillerin toplantılara palto ve atkılarla katıldığı görüldü. Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, "Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum" dedi.

ABD, AVRUPA'YA KAPANDI

Washington'un, yeşil endüstrileri desteklemek için 369 milyar dolarlık bir sübvansiyon planı açıklaması da AB'yi tam bir panik havasına soktu. Bir AB yetkilisi, ABD'nin yüksek enerji fiyatlarının yanında, Avrupa ekonomisine ikinci bir darbe daha vurduğunu belirterek, Amerikan ürünlerine sübvansiyonlar uygulanmasının Avrupa ürünleri ABD pazarından uzaklaştırdığına işaret etti.

Yetkili, bu durumun hem savaşı durdurma çabalarını hem de transatlantik ittifakı zedeleme riski taşıdığını belirterek, "Gerçekten tarihi bir kavşaktayız. Amerika, birçok AB ülkesinde kamuoyunun değişmekte olduğunu anlamalı" dedi.

'ABD MÜTTEFİK Mİ' TARTIŞMASI

AB'nin Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de POLITICO'ya verdiği röportajda, "Amerikalı dostlarımız bizim üzerimizde ekonomik etkisi olan kararlar alıyorlar" dedi ve Washington'u Avrupa'nın endişelerine yanıt vermeye çağırdı.

Avrupa Parlamentosu'nun transatlantik ilişkilerden sorumlu yetkilisi Tonino Picula da "ABD, ne yazık ki korumacı ve ABD müttefiklerine karşı ayrımcılık yapan bir politika izliyor" dedi.

Hollanda Ticaret Bakanı Liesje Schreinemacher ise, "Bu tür sübvansiyonların Avrupa ekonomisi üzerindeki potansiyel etkisi çok büyük" dedi.

Bir AB diplomatı da, "Washington hâlâ müttefikimiz mi, değil mi?" sorusunun tartışıldığını söyledi.

ABD: BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL

ABD ise Avrupa'nın eleştirilerini yersiz buluyor. Biden'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artışın nedeninin Putin olduğunu savunurken, ikinci sorumlu olarak da Avrupalı gaz şirketlerini gösterdi. POLITICO, Fransa'nın TotalEnergies şirketi başta olmak üzere Avrupalı gaz şirketlerinin son 6 ayda rekor kârlar açıkladığına işaret etti.

Sözcü, "Avrupa'nın ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz alması ABD'nin suçu değil; zamanında alternatif kaynak yaratmadılar. Hem bu şekilde Avrupa Rusya'ya olan bağımlılığını bitirme fırsatı yakaladı" dedi.

AB KENDİ PAKETİNİ HAZIRLIYOR

POLITICO'ya göre, AB de, endüstrisinin Amerikan rakipleri tarafından yok edilmesini önlemek için büyük bir sübvansiyon paketi hazırlıyor. AB ticaret bakanları konuyu cuma günü tartışacak.

Fransız AB parlamenteri Marie-Pierre Vedrenne, "Kendimizi savunmanız gerekiyor. Güç mücadeleleri dünyasındayız. Bilek güreşi yaptığınızda, kaslı değilseniz, hem bedenen hem de ruhen hazırlıklı değilseniz kaybedersiniz" dedi.

L'EXPRESS: SAVAŞIN KAZANANI ABD

Fransa'nın yüksek tirajlı haftalık haber dergilerinden l'Express, geçen haftaki sayısında "Savaşın Büyük Kazananı ABD" analizini kapak yapmıştı. Dergi, ABD'nin Ukrayna kriziyle birlikte enerji, diplomasi, savunma, sanayi, ve endüstri alanlarında üstünlüğünü artırdığı belirtmiş; buna karşılık Avrupa Birliği'nin zayıfladığını, savaşın AB için 'gerçek bir yenilgi' olduğunu yazmıştı. Dergi, savaşla birlikte Kanada'nın buğday, Venezuela'nın petrol, Norveç ve Cezayir'in doğalgaz, Güney Kore'nin ise LNG tankerleri 'satışından' büyük kazançlar elde ettiklerine dikkat çekmişti.

Analizde 'kazanan' tarafta Türkiye de gösterilirken, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın durdurulması ve tahıl krizinin çözümü için arabuluculuk rolüyle öne çıktığı vurgulanmıştı.