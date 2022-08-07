Avrupa ve Rusya Türkiye'yi seçti! Tarihi fırsat: Talep patlaması yaşanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladı. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Tayvan-Çin krizinin de Türkiye'ye yeni fırsatlar doğurabileceğini vurguladı.

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR: ALMANYA'DAN, İTALYA'DAN, FRANSA'DAN ALAMADIKLARINI BİZDEN ALIYORLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Rusya'nın ithalatına ve ona ambargo uygulayan ülkelerle ilgili tablolara baktığımızda bizim için çok büyük bir talep çıkıyor. Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan alamadıklarını bizden alıyorlar." dedi.

TARİHİ FIRSAT: RUSLAR DA TEDARİKİ TÜRKİYE'DEN YAPMAK İSTİYOR

Tecdelioğlu, "Ayrıca birçok AB firmasından Rusya'ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planlayan firmalar var. Onlar Türkiye'yi bir depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar, diğer yandan Ruslar da tedariki Türkiye'den yapmak istiyor. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye sanayisi ve ihracatı için tarihi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, görev geldikten bu yana geçen dönemde 550 firma ile görüşmelerinin yanında 8 ana sektör ve 17 dernekle toplantı yaptıklarını, bunun haricinde üç fuara milli katılım düzenleyip ilave 3 tane de Ur-Ge projesi başlattıklarını açıkladı. İlk 7 ayda ihracatın yüzde 33 arttığını söyleyen Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tasvip etmedikleri, insanların orada zarar görmesini istemediklerini ama ticari yönden de ambargodan dolayı Türkiye'ye ihracatta önemli fırsatlar doğabileceğine dikkat çekti.

Türkiye genelinde ihracatın kilogram başı ortalamasının 1.4 dolar civarında olduğunu, kendi sektörleride b rakamın 4.75 dolara ulaştığını belirten Tecdelioğlu, "Demir ve çelikten yapılan ocaklarda dünyada üçüncü, Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum ev gereçleri ve kullanılan eşyalara baktığımızda dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncüyüz. Paslanmaz çelik ve sofra malzemelerine baktığımız zaman da aynı şekilde Avrupa'da üçüncü sıradayız. Bunlar çok ciddi rakamlar" dedi.

Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turan da Rusya'nın artık bir şekilde Avrupa ile işler yolunda gitse dahi Euro ile alışveriş yapmak istemediğine işaret ederek, "Olaya bu açıdan baktığımız zaman Rusya'nın Çin ve Türkiye dışında çok fazla seçeneği yok. Rusya bizimle iş birliği yapmak istiyor ancak burada ikili eşleştirmeler çok önemli. Bu konuda özellikle ihracatçılar birliğinin kilit rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.

TAYVAN - ÇİN KRİZİ TÜRKİYE'YE FIRSAT DOĞURABİLİR

Rusya'nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Tecdelioğlu, "Çin'in Tayvan'ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin'e ve Uzakdoğu'ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan dünya çip üretiminin yüzde 60'ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz" dedi.