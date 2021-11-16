Avrupa'da birkaç ülke üretebiliyor! Türkiye'ye ciddi katma değer sağlayacak

AA 16 Kasım 2021 Salı 10:33 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 10:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Fabrikalar kuran fabrika" olarak anılan KARDEMİR'in tren tekeri üretim tesisini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank'a ziyaretinde, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz ve Genel Müdürü Necdet Utkanlar eşlik etti.

Varank, KARDEMİR'deki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "KARDEMİR, Türkiye'de demir çelik endüstrisinin başladığı, medarıiftiharımız olan bir şirketimiz. KARDEMİR ziyaretimiz çerçevesinde de uzun yıllardır konuşulan ve artık nihayete eren bu devasa tren tekeri üretim tesisini ziyaret ettik, imalat hakkında bilgi aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'de katma değerli üretimle kalkınmanın her zaman destekçisi bir hükümet olarak hareket ettiklerini belirterek, "Tren tekerleri, normal demir çelik üretimini katma değerli hale getiren bir proses. Türkiye'nin senede 40 bin tren tekeri ithalatı var. Burada gördüğümüz tesis, 200 bin adetlere kadar çok farklı kategorilerde tren tekeri üretebilen bir yer. Raylı ulaşım sistemleri, dünyada standartların çok yoğun şekilde uygulandığı bir sektör. Bu tesiste üretilen tren tekerleri de çok farklı vagonlarda, raylı sistemlerde kullanılabiliyor, çok farklı modeller burada üretilebiliyor. Yük vagonu tekerlerinden Marmaray'da kullanılabilen tekerlere kadar bu tesiste üretim yapma kabiliyeti var." bilgisini verdi.

- "Ülkemizi üretimle kalkındırmanın derdindeyiz"

Yaklaşık 170-180 milyon dolarlık yatırımla bu tesisin hayata geçirildiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Burada Türkiye'nin ihtiyacını karşılamanın yanında inşallah önümüzdeki dönemde bu tekerlerin gerekli sertifikasyonları peyderpey almasıyla birlikte ciddi bir ihracat yapılacak. Peki buradaki katma değer nedir? diye sorarsak normal şartlarda bir inşaat demirinin tonu 700 dolarken buradaki tren tekerleri işlenip üretildikten sonra tonu 1800 dolarlara kadar çıkabiliyor. Aradaki katma değer de ülkemizde kalmış oluyor. Avrupa'da birkaç ülkenin başarabildiği bir işi Türkiye'de Karabük'te başarmak, emekçilerin, mühendislerin bu tekerleri üretmesi memnuniyet verici. Türkiye'de katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, yerli ya da yabancı yatırımcıları destekleyerek ülkemizi üretimle kalkındırmanın derdinde olmaya devam edeceğiz."

Burada üretilen tekerlerin bir kısmının halihazırda Türkiye'de kullanıldığını ve ilk defa ihracatının gerçekleştirildiğini belirten Varank, "Avrupa'ya buradaki tren tekerleri ihraç edilebiliyor. İstanbul'daki vatandaşlarımız, bu yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyorlar. Buranın en önemli kabiliyetlerinden bir tanesi kendilerine teslim edilen her türlü modeli kendi kalıplarıyla geliştirip bunları üretebilmeleri. Türkiye'de hangi sınıfta bir teker ihtiyacı varsa bundan sonra Karabük'te bunu karşılayabileceğiz ve bunun ihracatını yapabileceğiz. Türkiye'de ilk olduğu gibi Avrupa'da da birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Uzun yıllardır aslında konuşulan bir konudan bahsediyoruz. 5-6 yıl önce bu işin yatırımı başladı. 2018'de ilk üretimlerden sonra gerekli sertifikasyonların alınmasıyla birlikte bu tekerler de hem Türkiye'de hem yurt dışında kullanılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- İhtiyacın 5 katını karşılayabiliyor

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdem de "2004'te başlayan tren rayı üretimi, Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu üzerine başlatılan çalışmalarla 2006'da hayata geçirildi. İkinci vizyon olarak da tren tekeri konusunda adımlar atıldı. Şu anda ülkemizin ihtiyacının 5 katı büyüklüğünde bir üretim tesisine sahibiz." bilgisini verdi.

Asıl amaçlarının ihracat olduğunu vurgulayan Erdem, "Avrupa'daki bütün sertifikalarda yol alındı. İhracatımız bu yıl içinde başlamış bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da ve dünyada tren tekerleği konusunda iddialı bir kuruluş olacağız. Yerli mühendislerimizin vizyonuyla yol alıyoruz. Hem hükümetimize hem Sayın Bakan'ımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.