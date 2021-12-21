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Ekonomi

Avrupa'da gaz fiyatlarında artış sürüyor

Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 187,7 avrodan işlem gördü.

AA21 Aralık 2021 Salı 18:43 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 18:43
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 34 yükseldi.

Ocak vadeli doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde 187,7 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra Türkiye saatiyle 18.28'de 181 avro seviyesinde seyretti.

Fiyatlar, Rusya'dan Avrupa'ya Yamal boru hattı ile doğal gaz akışının kesilmesi ve yeni soğuk hava dalgası ile sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış gösterdi.

Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması, elektrik talebinin ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine katkı sağılıyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları ocak ayından beri yüzde 600 seviyesinde arttı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

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