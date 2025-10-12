Avrupa Birliği, sınır güvenliğini güçlendirmek ve geçişleri hızlandırmak amacıyla hazırladığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) bugün yürürlüğe sokuyor. NTV'nin haberine göre; üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarına artık damga vurulmayacak; pasaport bilgileri, yüz görüntüsü, parmak izi ve giriş-çıkış tarihleri elektronik ortamda saklanacak. AB Komisyonu, sistemin altı aylık bir geçiş süreci sonunda tüm sınır noktalarında aktif hale geleceğini duyurdu. Nisan 2026 itibarıyla uygulama, 25 AB üyesiyle birlikte İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn'da da zorunlu olacak.

SON ONAY MEMURDAN

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sistemin güvenlik ve hız açısından yenilik getireceğini belirterek, "EES ile kimlik sahteciliği ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek, vize süresini aşan kişilerin tespiti kolaylaşacak" dedi. Zeytinoğlu, sistemin başlangıçta 29 ülke tarafından uygulanacağını ve "vizesiz seyahat edenlerden dört parmak iziyle yüz görüntüsünün alınacağını, kısa süreli vizelilerden ise sadece yüz imajı kaydedileceğini" söyledi. Sınır geçişlerinde ilk giriş ve çıkışta biyometrik kayıt alınacak, sonraki geçişlerde hızlı dijital doğrulama yeterli olacak. Yeni dönemde bazı sınır noktalarında self-servis kiosklar kullanılacak. Yolcular biyometrik pasaportlarını cihazlara okutarak giriş kaydı oluşturabilecek, ancak son onay yine görevli pasaport memuru tarafından verilecek. Zeytinoğlu, "Kuyruklar hemen ortadan kalkmayacak ama süreç giderek otomatikleşecek" dedi.

GİRİŞ KOŞULLARI ZORLAŞACAK

EES'in ardından ABi, 2026'da Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) adlı yeni dijital izin sistemini başlatacak. Bu uygulamayla, Avrupa'ya vizesiz seyahat edecek kişiler yolculuk öncesinde çevrimiçi form doldurarak onay almak zorunda olacak. ETIAS, güvenlik taramalarını hızlandırmayı, yasa dışı göç ve terör riskini azaltmayı hedefliyor. Uzmanlar, yeni sistemin ileride AB'ye giriş koşullarını sıkılaştırabileceği görüşünde.

SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

EES, ziyaretçilerin yüz ve parmak izlerini daha önce kaydedilmiş biyometrik verilerle karşılaştırarak çalışacak.

İlk defa sisteme girenlerin fotoğrafı ve parmak izi alınacak, pasaport bilgileri kaydedilecek.

Schengen sınır kapılarında kurulacak dijital kiokslar ile bu kayıtlar ziyaretçiden alınacak. Sonraki ziyaretlerde sistemdeki verilerle eşleşme yapılacak.

ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere vatandaşları gibi kısa süreli vizeden muaf olanlar da sisteme dahil edilecek.

HANGİ VERİLER TOPLANACAK?

Parmak izi ve yüz fotoğrafı

Pasaport bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi)

Schengen'e giriş-çıkış tarihleri ve yerleri

Varsa reddedilen giriş kayıtları

Kalınacak yer ve seyahat bütçesi bilgileri.