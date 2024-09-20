Fatih Karahan başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklendiği gibi faizi yine sabit tuttu.

FED'in önceki günkü faiz indirimiyle eli güçlenen Merkez Bankası faizi en son mart ayında yüzde 50'ye çıkarmıştı. Böylece Merkez Bankası faizi 6 aydır sabit tutmuş oldu. Merkez Bankası enflasyonunu görmeden ekim ayı için de faiz indirimi sinyali vermezken Merkez Bankası'na Avrupa'dan destek geldi.



SABIR GEREKİYOR

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, "Merkez Bankası doğru bir rotada ilerliyor. Tek haneli enflasyon hedefi zaman alacak. Bu yolda çok fazla kararlılık ve sabır gerekecek. Sonunda Merkez Bankası başarılı olacak" dedi



CNBC-e'ye konuşan Knot, Türkiye'nin yatırımcı güvenini geri kazanmada şimdiye dek başarılı olduğuna dikkat çekerek "Liralaşma yönünde sermaye akışı var. Bu önemli bir adım. Enflasyon tekrar tek hanelere gelene kadar zamana ihtiyaç var. Bu sebeple mevkidaşımın sabırlı ve azimli olması gerekiyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin en büyük 17. ekonomi olduğunun altını çizen Knot "Bence Türkiye'nin ekonomisi gitgide daha büyük ve önemli hale gelecek. Tabii bunun için yüksek enflasyonun kontrol altına alınması lazım" dedi. Kararı değerlendiren ekonomist Timothy Ash ise Türkiye'nin öncelikli sorununun enflasyon olduğunu belirterek, Merkez Bankası'ndan bu yıl bir faiz indirimi beklemediğini söyledi.

