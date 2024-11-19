Avrupa'dan Körfez ülkelerine kesintisiz ticaret! Türkiye'nin elini güçlendirecek proje için dikkat çeken açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında gerçekleştirilen "Irak Genel Ticaret Heyeti" programına devam ediyor.

Bağdat'ın ardından Basra'ya geçen Bakan Bolat, burada Türk ve Iraklı iş insanları ile bir araya geldi.

Bakan Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın Basra ayağının açılışında konuşan Gültepe, Irak'a her sektörden geniş katılımlı bir heyetle geldiklerini ifade etti.

Gültepe, dün Bağdat'ta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Basra'dayız. Burada da verimli bir program gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum." diye konuştu.

TİM'in Türkiye'de ihracatın çatı kuruluşu olduğunu ifade eden Gültepe, "150 bini aşkın ihracatçımızı temsil ediyoruz. Bu büyük aileye her ay binin üzerinde yeni firmamız katılıyor. Yani her ay binden fazla firmamız ihracata başlıyor." dedi.

Gültepe, TİM olarak Türkiye'de dış ticareti ilgilendiren tüm konularda aktif rol aldıklarını belirterek, ticaret heyetlerinin, faaliyetleri arasında önemli yer tuttuğunu, burada başlatacakları yeni işbirlikleriyle karşılıklı ticarette yeni bir sayfa açmayı arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin yıllar içinde önemli ivme kazandığına işaret eden Gültepe, "Türkiye, Irak'ın ihracatında 11. sırada yer alıyor. İthalatında ise Çin'den sonra 2. sıradayız. Geçen yıl 12,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İthalatımız ise 1,5 milyar dolar düzeyinde oldu." diye konuştu.

"KALKINMA YOLU PROJESİ İLE İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK DAHA GÜÇLENECEK"

Mustafa Gültepe, Irak'ın bu coğrafyada Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasında hububat, kimyevi maddeler, mobilya, çelik gibi sektörlerde güçlü işbirliğinin olduğunu ifade eden Gültepe, "Ülkenizde Türk ürünlerinin tercih edilmesi, ekonomilerimizin birbirini nasıl tamamladığını gösteriyor." dedi.

Türkiye'den Kalkınma Yolu mesajı Gültepe, Kalkınma Yolu Projesi ile işbirliğinin çok daha güçleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Basra, Kalkınma Yolu Projesi'nin başlangıç noktası. Türkiye, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ağıyla burada inşa edilen Fav Limanına bağlanacak. Böylece Avrupa'dan Körfez ülkelerine kesintisiz bir ticaret koridoru oluşacak. Bu koridor birçok avantajı beraberinde getirecek. Örneğin ürün sevkiyat süresi kısalacak, lojistik maliyeti düşecek, ekonomik işbirliğimiz güçlenecek ve ülkelerimiz arasında ticaret hacmi büyüyecek."

"IRAK'IN İNŞA SÜRECİNDE İŞBİRLİĞİMİZİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM"

Irak ile ticarette hizmet ihracatının da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Gültepe, özellikle müteahhitlik firmalarının Irak'ta çok önemli projeler yürüttüğünü dile getirdi.

Gültepe, Irak'ta pek çok altyapı, yol, alışveriş merkezi, sağlık ve eğitim yapılarında Türk müteahhitlerin imzasının olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Heyetimizde de müteahhitlik firmalarımızın temsilcileri yer alıyor. Irak'ın inşa sürecinde işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum. Ülkelerimiz arasında köklü bağlar bulunuyor. Ortak tarihimiz, kültürel yakınlığımız, hatta akrabalık ilişkilerimiz mevcut. Biz Irak halkının yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz coğrafi yakınlığı ve deneyimiyle Irak'ın her bölgesine güçlü destek sağlıyor. Tarihi dostluğumuzu, ticaretle güçlendirmeyi arzuluyoruz."

Gültepe, "Irak'ta yürütülen projelerde aktif rol üstlenmeye ve ticareti her alanda ileriye taşımaya hazırız." ifadelerini kullandı.

