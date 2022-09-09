İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2022 Cuma / 13 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2405
  • EURO
    18,3784
  • ALTIN
    1008.88
  • BIST100
    3437.41
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Avrupa'dan Türkiye'ye sipariş yağıyor: Yetişemiyoruz
Ekonomi

Avrupa'dan Türkiye'ye sipariş yağıyor: Yetişemiyoruz

Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizi nedeniyle ısınmada sobaya dönüş yapan Avrupa'dan Türkiye'ye sipariş yağıyor. Türk soba üreticileri yoğun siparişlere yetişemediklerini bildiriyor.

Yeni Şafak9 Eylül 2022 Cuma 08:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Enerji krizi nedeniyle sobaya dönen Avrupa'dan, Türkiye'ye sipariş yağıyor. Ankara Ulus'ta soba üretimi yapan Gökhan Aybar, yurt dışına gönderilen ürünlerden 400-500 euro arası ekstra ücret alınmasına rağmen son 4 ayda yurt dışı siparişlerinin arttığına dikkat çekti. Aybar, "Geçtiğimiz yıl yurt dışına 5-6 satışımız varken, bu yıl eylül ayına kadar 100'ün üzerinde ürünü Avrupa'ya gönderdik. Ayrıca bu hafta sadece İtalya'ya gönderilmek üzere 125 sipariş aldık" dedi.

GURBETÇİ YANINDA GÖTÜRÜYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yurt dışı siparişlerinin dışında Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin de Türkiye'den soba alarak yaşadıkları ülkelere götürdüklerini belirten Aybar, "Gurbetçiler kendi araçlarıyla sobayı götürdüğünde ekstra ücret ödemiyor. Bu nedenle Türkiye'den soba almak mantıklı geliyor. Doğalgaz parasına yetişemedikleri için soba aldıklarını söylüyorlar" dedi. Aybar, Avrupa'dan gelenler nedeniyle Edirne ve Kırklareli'de de sobaya ilginin arttığını kaydetti.

FATURALAR ÇOK YÜKSELDİ

Hollanda'da yaşayan Orhan Altıparmak da soba alan gurbetçilerden. Altıparmak, "Geçtiğimiz kış son doğalgaz faturam 157 euro idi. Şu an kış gelmeden 350 euro ödemeye başladık. Hollanda'da devlet çalışmayana faturalarında yardım ediyor ama çalışana faturalarda en ufak destek yok" diye konuştu. Altıparmak, birçok Hollanda vatandaşının da soba ve elektrikli ısıtıcılar gibi farklı ısınma yöntemlerini denemeye başladığı bilgisini verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.