Avrupalı döndü İstanbul doldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ağustos ayında İstanbul’da otel doluluk oranlarının yüzde 90’lara yükseldiğini söyledi. Eresin, “Ortalama oda fiyatlarımız da geçen senenin oldukça üstünde seyrediyor. Her ne kadar yıl bazında biraz geriden seyir etsekte, yıl sonunda açığı biraz olsa da kapatmaya çalışıyoruz. Zaten yavaş yavaş geçen seneden itibaren yükselmeye başlamıştı, düşük oranlarda da olsa Avrupalı turist gelmeye başladı. Japon turistimiz geri gelmeye başladı. Japonlar, Çinliler ve Hintliler seyahat için uçak imkanı elde edebiliyorlar, bu çok önemli bizim için. Gelmek isteyen de gelemiyordu yeterli koltuk sayısı olmadığı için. Dolayısıyla, Japon turistte artış gözlemleniyor. Hindistan’dan girişlerimizde artışlar var. Bu devam edecek” dedi.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin şunları söyledi: “Ağustos’ta bir maç vardı, Chelsea-Liverpool maçı dolayısıyla doluluklar o dönem için arttı ama doluluklardan ziyade ortalama oda fiyatlarımız beklenenin çok üstüne çıktı” dedi ve şunları söyledi: “Dolayısıyla, bu tip spor hadiseleri, kültür-sanat, bunları şehirlere açtıkça daha üst segment misafirleri ağırlama şansımız olacak ve kişi başı gelirlerimiz çok daha yukarı doğru gidecektir. Günü birlik kalışlarla ilgili biz daha yüksek sayılar bekliyoruz, yeterli bulmuyoruz günü birlik konaklamaları. THY, biliyorsunuz, bir tam gün bekleyen misafirler için ücretsiz şehir turu veriyor. Bu bizim için çok önemli, o insanlar aslında hiç İstanbul’a gelmeyecekken onlar sayesinde şehri tanıyorlar ve uçuyorlar. Geri gelmek suretiyle uçuyorlar, bu bizim için bir pazarlama aracı.”

THY pozitif etkiliyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) açtığı her yeni destinasyonun otelciler için yeni bir misafir kapasitesi yarattığını ifade eden Eresin, “Dolayısıyla buraya gelecek her yeni uçak mutlaka turist sayısına yansıyacaktır. Bu yüzde 10 olur, yüzde 100 olur, transiti çok olur az olur ama mutlaka ve mutlaka şehre pozitif yansıyacaktır” diye konuştu.