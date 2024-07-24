Avrupa'nın devi fabrikayı kurdu! Mühimmatı Türkiye'de üretip dünyaya satacaklar

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını AA muhabirine değerlendirdi.

Bu yıl Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarına işaret eden Bağış, "Buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi. İkili ticaret hacmini 3 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmak istiyordu. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 3 milyara, 5 milyara değil, 6,5 milyar dolara çıkardık. Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 5 milyar doları geçtik. Şimdi yeni hedef olarak 10 milyar doları belirledik." dedi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ne otomobil parçası ve aksesuar sattığını anlatan Bağış, ekonomik ilişkilerin son yıllarda daha da geliştirildiğini belirtti.

Bağış, "Skoda'nın Türkiye'deki pazar payı yüzde 8'den fazla artıyor. Ama onun yanında Çekya'ya geçen sene 200'ün üzerinde Türkiye'de üretilmiş tır-kamyon satıldı. Türkiye'de üretilen otobüsler satılmaya başlandı. Ülkemizin en önemli elektrikli otobüs üreten firmalarından TEMSA'nın yüzde 50'sini Çekler satın aldı. Orada stratejik bir işbirliği başlattık. Çekler'in en büyük holdingi, PPF Holding'in, Skoda Transport adlı şirketi TEMSA'nın ortağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Prag'da bulunan tramvayların bir kısmının yakında Adana'da üretilmeye başlanacağını ve oradan Orta Asya'ya satılmaya başlanacağını aktaran Bağış, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi şirketi olan Czechoslovak Group'un (CSG) Konya'da bir mühimmat fabrikası kurduğunu ve oradan bütün dünyaya satış yapacağını söyledi.

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917'de tedavi amaçlı Karlovy Vary'e (Karslbad) geldiğini hatırlatan Bağış, şunları kaydetti:

"Burada kaldığı süre içerisinde günlük tutuyor. Orada, bugün Cumhuriyet'in reformları arasında, devrimlerin arasında birçok şeyi aslında Atatürk'ün orada kafasında kurguladığı günlüklerinden belli. Yani kadın hakları ile ilgili olsun, alfabe devrimiyle ilgili olsun birçok konuyu orada kafasında şekillendirmiş ve günlüğüne not olarak almış. Cumhuriyeti kurduktan sonra da buraya ilk diplomatik misyonlardan birinin kurulması için talimat veriyor. 1924 itibarıyla diplomatik ilişkilerimiz Çekoslovakya ile başlıyor. Ama onun öncesine gidersek Osmanlı Hanedanı'nın da hem Bohemya Krallığı'yla hem Moravya Krallığı'yla çok ciddi ilişkiler kurduğunu görüyoruz."

Dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha'nın 1928 yılında yaptığı yağlı boya Halide Edip Adıvar tablosunun 2022'de Çekya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında 6 ay boyunca Çek senatosunda sergilendiğini aktaran Bağış, kültürel faaliyetlere önem verdiklerini bu bağlamda Nazım Hikmet'in Prag'ta şiirlerini yazdığı Cafe Slavia'da her yıl bir etkinlik düzenlediklerini anlattı.

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Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasında farklı bakış açıları olmasına rağmen Çekya'nın AB konusunda Türkiye'ye destek veren ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bağış, "Biz nasıl onların NATO üyeliğine destek verdiysek onlar da AB sürecinde hep bize destek verdi. Türkiye ile Çekya AB konusunda da çok iyi iş birliği yapıyor." şeklinde konuştu.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğine dikkati çeken Bağış, "Bir resmi ziyaret için Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah onurlandırırlarsa kendisini de burada bir kez daha ağırlamaktan şeref duyacağız." dedi.

Türkiye ile Çekya arasında önemli turizm ilişkileri olduğunu dile getiren Bağış, "Turizmde çok ciddi işbirliklerimiz var. Buradan yaz mevsiminde günde 8 uçak Antalya'ya gidiyor. Geçen sene 380 bin Çek'i tatile gönderdik. Nüfusuna kıyasla hesaplarsanız çok ciddi bir rakam. AB dışında ya birinci ya ikinci tercihleri oluyoruz her sene artık. Türkiye'yi çok iyi tanıttık. Kış aylarında da Çekler Kemer'e golf oynamaya gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

1949'dan bu yana Türkiye tarafından kullanılan büyükelçilik konutunun da gelecek yıl 100. yılı olacağını anımsatan Bağış, bunu kalıcı bir eserle taçlandırmak için eşi Beyhan Bağış ile çalışarak bir kitap hazırladıklarını kaydetti.

Hem binanın hem de Türk-Çek ilişkilerinin tarihçesini kitapta anlattıklarını belirten Bağış, hem Türkçe hem İngilizce hem Çekçe hazırlanan kitaptan herkesin çok etkilendiğini sözlerine ekledi.