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Ekonomi

Avrupa'nın doğal gaz çaresizliği! Rekor artış yaşanıyor

Avrupa'da birçok ülke Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya'ya yaptırımlar uygulamış, ancak enerji açısından Rus doğal gazına olan bağımlılıkları göz önüne alındığına Rusya'dan gelen gazı ruble ile ödeme kararına rağmen vazgeçmeyerek almaya devam ediyor. Öte yandan bu olaya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 37 arttı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 20:21
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Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 37 arttı.

Rusya-Ukrayna savaşından bir gün önce 23 Şubat'ta Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı 87,76 avrodan kapanmıştı. Savaşın ilk günü 24 Şubat'ta fiyatlar tırmanışa geçerek megavatsaat başına 130,66 avrodan kapandı.

Savaş sonrası Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğal gazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 avro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.

Bugün de Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planına ilişkin belirsizlik nedeniyle fiyatlar yükselişini sürdürdü.

TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı gün içinde 127 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 19.20 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 121 avroya çıktı. Böylece, söz konusu savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 37 arttı.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. Bu tedarikin yaklaşık üçte biri Ukrayna'dan geçiyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek.

Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombankta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bildirildi.

Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." ifadesini kullanmıştı.

Bu arada, Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti.

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