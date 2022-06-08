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Ekonomi

Avrupa'nın en iyisi! Gemlik Tesisinde denemeler başladı

TOGG, Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisinde boyasız denemelerin başladığını duyurdu.

8 Haziran 2022 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
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Togg'un Twitter hesabından Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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