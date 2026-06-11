Avrupa'nın en iyisi THY! Ödülü beşinci kez aldı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket, "2026 En İyi Havayolu Ödülleri" kapsamındaki ödüle beşinci kez layık görülerek, uçak içi ikram alanındaki hizmet anlayışını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Ödül, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 10 Haziran'da düzenlenen "Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing" etkinliğindeki APEX Ödül Töreni'nde takdim edildi.

"2026 APEX Ödülleri", dünyanın en yaygın kullanılan seyahat planlama uygulamalarından biri olan "TripIt by Concur" işbirliğiyle toplanan tarafsız, anonim ve doğrulanmış yolcu geri bildirimleri doğrultusunda belirlendi.

Değerlendirme sürecinde dünya genelinde 600'den fazla hava yolunun gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla uçuş, yolcular tarafından 5 yıldızlı değerlendirme sistemiyle puanlandı.

Yolcular, koltuk konforu, kabin hizmetleri, yiyecek ve içecek, uçak içi eğlence sistemi ve Wi-Fi olmak üzere 5 farklı kategoride deneyimlerini değerlendirme fırsatı buldu.

"THY AİLESİNİN TÜM ÜYELERİNE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, APEX tarafından beşinci kez "Avrupa'nın En İyi Yiyecek-İçecek Hizmeti" sunan havayolu olarak ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Olmuştur, "Bu ödül, menülerimizin tasarımından misafirlerimize sunulduğu ana kadar her aşamada ekiplerimizin ortaya koyduğu tutku ve ustalığın bir göstergesidir. Bize duydukları güven ve destek için misafirlerimize, bu deneyimi hayata geçiren THY ailesinin tüm üyelerine teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

APEX Group Üst Yöneticisi (CEO) Joe Leader ise THY'nin uçak içi ikram kalitesini, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliği, benzersiz bir ustalıkla dünyaya taşıdığını kaydetti.

Leader, "THY'nin yiyecek ve içecek deneyimi, yolcuların beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek, bayrak taşıyıcının bulunduğu coğrafyanın hikâyesini, özenini, cömertliğini ve havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"UNUTULMAZ GASTRONOMİ DENEYİMİ"

THY, Türk misafirperverliğinin sıcaklığını kalite, çeşitlilik ve özgünlükle birleştirerek uçak içi ikram deneyimini sürekli geliştirmeye devam ediyor.

"Flying Chef" uygulaması, zengin menü seçenekleri ve sürekli yenilenen ikram konseptleriyle bayrak taşıyıcı, 6 kıtada 130'dan fazla ülkeyi kapsayan eşsiz uçuş ağında misafirlerine farklı ve unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor."