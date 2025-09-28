İSTANBUL 21°C / 15°C
Ekonomi

Avrupa'nın en prestijli rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Paris'ten yola çıkan Avrupa'nın en prestijli lüks treni Venice Simplon Orient Ekspres'in 1 Ekim'de yeniden İstanbul'a varacağını açıkladı.

28 Eylül 2025 Pazar 11:43
Avrupa'nın en prestijli rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin Paris'ten başlayan seferinin 1 Ekim'de İstanbul'a ulaşacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak" dedi.

16 VAGONDAN OLUŞUYOR

Venice Simplon Orient Express'in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor" ifadelerini kullandı.

