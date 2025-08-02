Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Avrupa'nın en uzun, dünyanın da en uzunlarından biri olan 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'ni bölgede hayata geçirdiklerini söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamlamanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığındaki hükümetlere nasip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yapımı devam eden Güney Çevre Yolu ve Yomra Yeni Nesil Hemzemin Kavşak projeleri ile raylı sistem projesi çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Hizmet siyasetine odaklandıklarının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Birisine çamur atmak bizim görevimiz değil. Yani eleştirmekten bile imtina ediyoruz ama kimseye çamur atmıyoruz. Ama hiç kimse de dokunulmaz değil. Biz hesap vereceğiz. Nasıl hesap vereceğiz; Bir, size, milletimize hesap vereceğiz. Sonra hukuka gerekirse hesap vereceğiz. Onun için yaptığımız her şeyi hem vicdana uygun hem de hukuka uygun yapmak zorundayız. Elbette sorumluluk alacağız, elbette risk alacağız. Yarın hesap sorulacağını elbette bileceğiz. Biz bu saikle, yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz."

Uraloğlu, "Gereği yerine getirilmeyen bir işten size bahsedeyim, İstanbul'da Ümraniye Finanskent ve oradan devam eden metroyla ilgili" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu geçtiğimiz günlerde finans kuruluşunun ismini de vererek zikrettim ama onlar ulaştı 'Lütfen bizim ismimizi vermeyin' dediler, hadi vermeyeyim isimlerini ama Avrupa'da önemli bir yatırım ve finans kuruluşundan alınmış olan tamı tamına 60 milyon avroluk bir para ortada yok. Böyle bir şeyle ben meslek hayatımda karşılaşmadım. Siz bir finans kuruluşundan para alıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve o 60 milyon avroluk imalat yapıldığı halde, Türkiye'nin en büyük üç tane firması yaptığı halde siz o parayı oraya ödemediniz. Ondan sonra da çıkıp konuşuyorsunuz. 'Allah sizleri ıslah etsin' diyeyim, ben ne diyeyim. Ama elbette bunların hesabını biz soracağız, sormaya devam edeceğiz hiç kimse kusura bakmasın. Eğer bir hesap verilebilirlik varsa buyurun bunların hesabını verin, kimseye çamur atmaya uğraşmayın. Bakın biz asla kimseye çamur atmıyoruz. Biz Allah indinde de hesap vereceğimizi bildiğimiz için eleştirirken de vicdani eleştiriyoruz gerçekten."

Geçmişin zihinde canlandırılmasının çok kolay olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Niye? Onu hem yaşadık hem de bir dünya hatıramız var. Ama geleceği yaşamak. Şimdi ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimin ne olduğundan bağımsız, elbette benim kendi adıma bir çok düşüncelerim var, yapmayı planladıklarım var vesaire. Allah hepimize sağlıklı, sıhhatli ömür versin. O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu yaşıyorum, ben bunu Rabb'imden niyaz ediyorum. Seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini, gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum. Biz iyi niyetle yola çıktık, Allahu Teala bizi bu yolda muvaffak etsin. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

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