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Ekonomi

Avrupa'nın Türkiye'ye yapacağı 11,5 milyar liralık afet yardımına AP'den onay

Avrupa Parlamentosunun (AP) Bütçe Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verdi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Avrupa'nın Türkiye'ye yapacağı 11,5 milyar liralık afet yardımına AP'den onay
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AB Komisyonunun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı yapması ilgili komiteden 1'e karşı 26 oyla geçti.

AP Genel Kurulunun 2-5 Ekim'de Strazburg'daki toplantısında yapılacak oylamada da yardımlara onay çıkması bekleniyor. Komisyonun yardımı, önceki gün de AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyinden onay almıştı.

Yardımın 400 milyon avrosu şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.

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