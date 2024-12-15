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Ekonomi

Avrupa'nın uçuş lideri İstanbul Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 352 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz ise günlük ortalama 2 bin 511 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.” dedi.

15 Aralık 2024 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Avrupa'nın uçuş lideri İstanbul Havalimanı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 12 Aralık tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu raporda 2-8 Aralık döneminde Avrupa havalimanlarında gerçekleşen hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti.

-SABİHA GÖKÇEN VE İSTANBUL HAVALİMANI LİSTEDE

İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 352 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'mız günlük ortalama 662 uçuş ile aynı listede 10. sırada yer aldı." dedi.

-TÜRKİYE GÜNLÜK 2 BİN 511 UÇUŞ İLE AVRUPA'DA 6. SIRADA

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu." diye konuştu.

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