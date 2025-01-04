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Ekonomi

Avrupa'nın uykularını kaçıran karar sonrası Türkiye'den doğal gaz sinyali: Katkı sağlamaya hazırız

Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesinin ardından Türkiye'den 'Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazırız' mesajı geldi. Doğal gaz konusunda Türkiye'nin Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi durumunda 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebileceği duyuruldu.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Avrupa'nın uykularını kaçıran karar sonrası Türkiye'den doğal gaz sinyali: Katkı sağlamaya hazırız
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Ukrayna'dan Rus gaz akışının durması Türkiye'yi Avrupa'nın enerji tedarikinde kritik hale getiriyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Türkiye'nin Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebileceğini söyledi.

TÜRKİYE AVRUPA'YA DAHA FAZLA DOĞAL GAZ TEDARİK EDEBİLİR

Bayraktar, Japon Nikkei Gazetesi'ne Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durması ve Suriye'nin enerji alt yapısının yeniden inşasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Bayraktar, "Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUM, SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINA YARDIMCI OLMALI

Suriye'de yeni enerji altyapısının yeniden inşasına da değinen Bayraktar, geçen hafta Suriye'ye giden bakanlık heyetinin döndüğünü ve ülkenin enerji altyapısının çok iyi olmadığını belirterek, "Çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Halihazırda Halep ve Afrin gibi Suriye şehirlerine elektrik sağlıyoruz. Bu tedariki daha güneye uzatabiliriz. Ayrıca hanelere dizel jeneratör yakıtı tedarik edilebilir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye bir doğal gaz boru hattı inşa edilebileceğini belirterek, iletim hatlarının onarılması halinde özel sektöre ait yüzer elektrik üretim santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bayraktar, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Şam'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

KATAR GAZI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA ULAŞABİLİR

Suriye üzerinden Katar'dan Türkiye'ye bir doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılması konusuna de değinen Bayraktar, çeşitliliğin herkes için iyi olduğuna ve Katar gazının Türkiye'ye ulaştıktan sonra Türkiye'deki mevcut boru hattı altyapısı kullanılarak swap anlaşmaları yoluyla Avrupa'ya ulaşabileceğine dikkati çekti.

Bayraktar, "Bu tür bir boru hattı için gereken şey güvenli bir taşıma sistemidir. O da istikrarlı bir Suriye, istikrarlı bir bölge gerektirir. Tüm bunlar biraz zaman alır." değerlendirmesinde bulundu.

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