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Ekonomi

Avrupa'nın zirvesi İstanbul Havalimanı'nın! Zamanında kalkış performansında ilk iki sırayı kaptık

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran dönemine ait raporuna göre, İstanbul Havalimanı yüzde 88 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'da birinci, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise yüzde 87 ile ikinci sırada yer aldı. Oslo, Kopenhag ve Viyana havalimanlarının takip ettiği listede, Antalya Havalimanı yüzde 78'lik dakiklik oranıyla 6'ncı oldu.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 13:24 - Güncelleme:
Avrupa'nın zirvesi İstanbul Havalimanı'nın! Zamanında kalkış performansında ilk iki sırayı kaptık
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı bu dönemde, yüzde 88 zamanında kalkış dakikliği performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu.

İstanbul'daki havalimanlarını Oslo Havalimanı yüzde 85, Kopenhag Havalimanı yüzde 84, Viyana Havalimanı yüzde 81 oranında zamanında kalkış performanslarıyla takip etti.

Antalya Havalimanı yüzde 78 zamanında kalkış dakikliği oranıyla 6'ncı sırada yer alırken, Londra Gatwick yüzde 61, Paris Charles de Gaulle yüzde 60, Atina yüzde 59, Palma De Mallorca yüzde 58, Lizbon yüzde 50 oranıyla Avrupa'nın en kötü zamanında kalkış dakikliği performansı kaydeden havalimanları olarak kayıtlara geçti.

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