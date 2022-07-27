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Ekonomi

Avrupa'ya fark atacak! Türkiye'den kesintisiz doğal gaz planı

Doğal gaz depolamada kapasite artıyor. Silivri'deki Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarına devam ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Yıl sonuna kadar kapasitenin 4,6 milyar metreküpe çıkartılarak kendi alanında Avrupa'daki en büyük doğal gaz depolama tesisi olması hedefleniyor.

IHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
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Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğalgaz ile rezervlerini büyütmeye devam ederken depolama alanlarını da büyütüyor.

Tuz gölü ve Silivri'de bulunan doğalgaz depolama tesislerinde kapasite arttırmak için yeni kuyular ve inşaat çalışmaları devam ediyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

Tesis kendi enerjisini ise rüzgar enerjisinden elde edecek. Depolama tesisi içinde e 4,2 megavatlık rüzgar tribünü kurularak yakında hizmete alınacak.

SİLİVRİ DOĞAL GAZ DEPOSU 4.6 MİLYAR METREKÜP KAPASİTEYE ÇIKACAK

Doğalgaz depolama tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahipken Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi bitmesiyle bu ramak 4,6 milyar metreküpe çıkması bekleniyor.

Tesis günlük geri üretim kapasitesi ise günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkartılacağı açıklandı.

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