12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Avrupa’ya ilk gaz haziranda

Azerbaycan’ın Şahdeniz 2 sahasından çıkarılan gazın Avrupa piyasalarına ulaştırılmasına katkı sağlayacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TANAP) ikinci fazında son aşamaya gelindiği ve 15 Nisan itibarıyla boru hattına test amaçlı gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TANAP’tan yapılan açıklamada, projenin geçen yıl haziranda gerçekleştirilen törenle ilk fazının devreye alındığı ve Türkiye’ye gaz akışının başladığı anımsatıldı. Projenin ikinci fazını oluşturan ve Eskişehir’den Edirne-İpsala’ya kadar uzanan ikinci fazında da son aşamaya gelindiği belirtilen açıklamada, “Avrupa’ya gaz temini için planlanan ikinci fazın devreye alınması kapsamında, 15 Nisan 2019 itibarıyla sisteme gaz alımına başlandı. Sistemin tamamen devreye alınarak Haziran 2019’da Avrupa’ya test amaçlı gaz arzına hazır hale gelmesi planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.      

16 MİLYAR M3 KÜP GAZ

TANAP’ın Avrupa’ya gaz arzına hazır hale gelmesinin ardından Güney Gaz Koridoru’nun son halkası olan ve Türkiye-Yunanistan sınırından başlayarak İtalya’ya kadar uzanan Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TAP) inşaatının tamamlanarak gaz alımına hazır hale getirilmesinin bekleneceği bildirildi. Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP’tan yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşınacak. Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye’nin talebinin karşılanması için kullanılacak. Kalan 10 milyar metreküplük kısım ise Avrupa’ya gönderilecek.  

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Google ve Apple'dan Tiktok kararı

Google ve Apple'dan Tiktok kararı

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

Hatay’da korkutan hortum saniye saniye görüntülendi!

Hatay’da korkutan hortum saniye saniye görüntülendi!

'Oluklu kertenkeleleri öldürmeyin' uyarısı

'Oluklu kertenkeleleri öldürmeyin' uyarısı

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

Türkiye'deki en itibarlı markalar belli oldu

Türkiye'deki en itibarlı markalar belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA