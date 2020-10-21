Avrupa'yı karıştıracak yaptırım kararı! 30 gün süre verildi

star.com.tr 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:11 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:27

ABD Dışişleri Bakanlığı, 20 Ekim'de boru hattına yönelik yaptırımların kapsamını genişletti ve boru hattının döşenmesinde yer alan gemilere hizmet sağlayan şirketleri faaliyetleri durdurmazlarsa yaptırımlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Hazine Bakanlığı ile birlikte Rus boru hattının inşasını durdurmak için ‘tüm yaptırım imkanlarını kullanmaya’ hazır oldukları vurgulanan açıklamada ayrıca, şirketlere bu tür faaliyetleri 20 Ekim'den itibaren sonlandırmaları için 30 gün süre verildiği kaydedildi.



- ÇOK SAYIDA FİRMAYI İLGİLENDİRİYOR

Kuzey Akım 2 projesine yönelik herhangi bir yaptırım tehdidi, çok sayıda Avrupa menşeli firmayı ilgilendiriyor. Yaptırımlar uygulanırsa, 12'den fazla Avrupa ülkesi ve 120'den fazla şirket doğrudan etkileneceği belirtilirken ABD Dışişleri Bakanı Enerji Asistanı Francis Fannon, "İlgili tüm tarafların yaptırımlarımıza tabi olabileceklerinin farkında olmalarını sağlamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

"Genel olarak, bize, tüccarlarımıza ve ekonomimize karşı sürekli çeşitli kısıtlamaların getirilmesi konusunda oldukça düşmanca ve yıkıcı bir çizgi görüyoruz." şeklinde konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu yıkıcı politikaların birkaç yıldır sürdüğünü ve elbette ikili ilişkilere zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Almanya'da biten 1.230 kilometrelik doğalgaz boru hattının inşası neredeyse tamamlanırken, Danimarka karasularından geçecek 120 kilometrelik bir bölüm kaldı.

Boru hattını kendi gemisiyle devralan İsviçre-Danimarka şirketi Allseas'ın, denizaltı boru hatları döşemek için özel gemilere sahip şirketlere yönelik ABD yaptırımları nedeniyle çekilme kararı almasının ardından Aralık ayında boru hattı durduruldu.

2019 yılının sonunda ABD makamları, Kuzey Akım 2 projesinin yapımına katılan şirketlere uygulanan yaptırımları yasallaştırdı. Bunun sonucunda İsviçreli Allseas şirketi, iki gemisiyle deniz tabanına boru döşemek için projeden çekildi ve proje askıya alındı.

star.com.tr