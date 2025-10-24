İSTANBUL 25°C / 17°C
Ekonomi

Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! ''Türk Harmanı'' devreye giriyor

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım dalgası Avrupa'nın enerji denkleminde taşları yeniden yerinden oynatırken, devreye bir kez daha Türkiye giriyor. Türkiye'nin yeni stratejisi ise 'Türk Harmanı'.

24 Ekim 2025 Cuma 08:36
Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! ''Türk Harmanı'' devreye giriyor
ABD'nin Rus şirketler Rosneft ve Lukoil'e, Avrupa Birliği'nin ise Rusya'dan LNG ithalatına yönelik kısıtlamaları içeren 19. yaptırım paketini onaylamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Enerji geçişinde Türkiye, fiziksel altyapı üstünlüğüyle Avrupa'nın en güçlü adayı konumunda. Bugün ülkede, 5 LNG terminali, 7 uluslararası boru hattı, 30 milyon ton yıllık gazlaştırma kapasitesi, yeraltı depolarında 5,8 milyar m2 saklama kapasitesi bulunuyor. Bu ağ sayesinde Türkiye, yılda 75 milyar metreküpe kadar doğal gazı taşıyabiliyor. Ayrıca Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndan üretimi artan yerli gaz da sisteme entegre edilerek ithalat yükünü hafifletiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin yeni stratejisi ise 'Türk Harmanı'. Bu modelde, yurt dışından alınan LNG karıştırılacak ve ortaya çıkan gaz karışımı hem rekabetçi fiyatlı olacak hem de AB'nin yaptırım kurallarına uygun biçimde Avrupa'ya ihraç edilebilecek.

