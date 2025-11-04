İSTANBUL 21°C / 14°C
Ekonomi

Avukatlık ücretleri yeniden belirlendi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Kasım 2025 Salı 07:28
Avukatlık ücretleri yeniden belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak. Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin lira oldu.

Bu tebliğe göre, avukatlara kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira; tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek.

