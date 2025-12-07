İSTANBUL 14°C / 9°C
Ekonomi

Avustralya'daki Türk iş insanları tek çatı altında

Avustralya'daki Türk iş insanları, 56 yıl sonra ilk kez ulusal ölçekte bir ticaret odası çatısı altında birleşti.

7 Aralık 2025 Pazar 12:43
Avustralya'daki Türk iş insanları tek çatı altında
Avustralya'daki Türk iş insanları, ülkedeki 56 yıllık göç tarihinin ardından ilk kez ulusal ölçekte bir yapı altında bir araya geldi. Australian Turkish Chamber of Commerce (ATCC) – Avustralya Türk Ticaret Odası, 27 Kasım'da düzenlenen törenle resmen kuruldu.

Açılışta konuşan Victoria Eyaleti Ticaret Bakanı Natalie Suleyman, "Türk toplumu 56 yıldır Avustralya'da güçlü bir şekilde var. Peki neden bugüne kadar ulusal bir Türk ticaret odası kurulmadı?" diyerek bu alandaki eksikliğe dikkat çekti.

TÜM EYALETLERDE

ATCC'nin kuruluşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurucu Başkan Atilla Ceylanbaş, bugüne kadar resmî yetkiye sahip bir Türk ticaret odasının bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu vurguladı. "Bu durum hem iş dünyamızın görünürlüğünü azaltıyor hem de ulusal ölçekte temsil gücünü sınırlıyordu" dedi.

Ceylanbaş, ATCC'nin tüm prosedürleri tamamlayarak Federal Ekonomi Bakanlığı onayıyla Avustralya'nın tüm eyaletlerinde faaliyet gösterebilen ilk ve tek Türk ticaret odası olarak tanındığını belirtti. Ceylanbaş, odanın hedefinin Türk iş insanlarını güçlendirmek, Türkiye-Avustralya ticaretini sistematik hâle getirmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak olduğunu ifade etti.

